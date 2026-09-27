La Fédération jordanienne de football a présenté ses excuses aux supporters pour la mauvaise qualité de la diffusion télévisée du match de la sélection face à la Syrie, affirmant que l'expérience de visionnage n'avait pas atteint le niveau convenu, tout en s'engageant à prendre les mesures nécessaires pour corriger le dysfonctionnement et garantir qu'il ne se reproduise pas lors des prochaines rencontres.

La Fédération a précisé, dans un communiqué officiel, que le retard dans la réponse à l'offre qu'elle avait soumise aux chaînes locales pour l'obtention des droits de diffusion l'avait conduite à finaliser les arrangements par l'intermédiaire d'une société spécialisée dans les services de diffusion et de production télévisée.

Elle a ajouté que « malgré la réalisation des tests techniques nécessaires avant le match, un dysfonctionnement est survenu au niveau du service Internet utilisé pour la transmission du signal, ce qui a affecté la stabilité de la diffusion et sa réception par les téléspectateurs ».

La Fédération jordanienne a affirmé que les dispositions de diffusion visaient à faire parvenir le match à la plus large audience possible, s'engageant à prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce qui s'est produit et garantir que cela ne se reproduise pas, précisant qu'elle avait déjà commencé à prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour les prochains matches face au Venezuela, puis à l'Indonésie et à l'Australie, afin d'assurer la stabilité de la diffusion et d'offrir l'expérience de visionnage à laquelle aspirent les supporters.

Le communiqué de la Fédération intervient à la suite du match nul concédé par la sélection jordanienne face à la Syrie sur le score de 1-1, lors de la première rencontre du Marocain Badou Zaki à la tête du staff technique de la Jordanie, au cours du match amical qui a opposé les deux sélections dimanche soir au stade Roi Abdallah II à Al-Qwaismeh, dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Asie 2027 en Arabie saoudite.

La sélection jordanienne a ouvert le score à la 38e minute par l'intermédiaire d'Ali Alwan, avant que la sélection syrienne n'égalise grâce à Jan Mustafa à la 52e minute, les deux sélections se contentant du match nul lors du premier test de Zaki avec la Jordanie.

La rencontre a connu des problèmes techniques lors de la retransmission télévisée, qui ont suscité le mécontentement des observateurs sur les réseaux sociaux, avant que les chaînes « beIN Sports » ne cessent de poursuivre la diffusion du match en raison de problèmes liés au signal de diffusion.

La chaîne sportive jordanienne avait précisé, plus tôt, que les erreurs techniques qui ont accompagné la retransmission du match étaient dues à la société de diffusion sous contrat avec la Fédération jordanienne de football, affirmant sa volonté d'offrir la retransmission télévisée avec la meilleure qualité possible.