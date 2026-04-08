Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduit par

Des erreurs de débutant… Une star du Real Madrid sous le feu des critiques après la défaite face au Bayern Munich

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
R. Keane
T. Alexander-Arnold
Espagne
Allemagne
Irlande
Angleterre

La qualité des passes ne suffit pas… Qu'en est-il des fondamentaux ?

L'une des stars du Real Madrid a essuyé de vives critiques après la défaite face au Bayern Munich (2-1), mardi soir, au stade Santiago Bernabéu, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le match retour est prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena et déterminera qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions, où il affrontera le vainqueur du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.

Mais avant ce match retour, l'Anglais Trent Alexander-Arnold, arrière droit du Real Madrid, a été la cible des critiques de Roy Keane, légende de Manchester United, après sa prestation face au Bayern Munich.

Luis Díaz a dépassé Alexander-Arnold par derrière pour marquer le premier but des Bavarois quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, ce que Roy Keane a vivement critiqué. Mais le joueur anglais a également été à l'origine du seul but du Real, inscrit par Kylian Mbappé.

Lire aussi : Analyse : le Bayern laisse filer une large victoire au Bernabéu... 60 minutes qui révèlent les faiblesses du Real

Bundesliga
St.Pauli crest
St.Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Ligue des Champions
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

« Écoutez, j'en ai marre », a déclaré Keane à la chaîne de télévision CBS. « C'est toujours la même histoire à chaque match important. Les gens ne cessent de parler de la qualité des passes, mais qu'en est-il des fondamentaux ? La défense. »

Il a ajouté, selon le journal « Mundo Deportivo » : « À ce niveau, en Ligue des champions, on ne peut pas ignorer ça comme ça. »

Il a poursuivi : « Ce sont des erreurs de débutant. Laisser Luis Díaz vous dominer comme si vous n’existiez pas ? C’est n’importe quoi ! On dirait qu’il n’a jamais joué au poste d’arrière droit de sa vie. »

La légende de Manchester United a conclu : « Les matchs importants exigent des défenseurs solides, et il est actuellement loin d’en être un. »

Rappelons qu’Arnold a rejoint les rangs du Real Madrid en début de saison, après avoir passé 9 ans à Liverpool.

Publicité