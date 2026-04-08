Des erreurs de débutant… Une star du Real Madrid sous le feu des critiques après la défaite face au Bayern Munich

L'une des stars du Real Madrid a essuyé de vives critiques après la défaite face au Bayern Munich (2-1), mardi soir, au stade Santiago Bernabéu, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le match retour est prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena et déterminera qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions, où il affrontera le vainqueur du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.

Mais avant ce match retour, l'Anglais Trent Alexander-Arnold, arrière droit du Real Madrid, a été la cible des critiques de Roy Keane, légende de Manchester United, après sa prestation face au Bayern Munich.

Luis Díaz a dépassé Alexander-Arnold par derrière pour marquer le premier but des Bavarois quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, ce que Roy Keane a vivement critiqué. Mais le joueur anglais a également été à l'origine du seul but du Real, inscrit par Kylian Mbappé.

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« Écoutez, j'en ai marre », a déclaré Keane à la chaîne de télévision CBS. « C'est toujours la même histoire à chaque match important. Les gens ne cessent de parler de la qualité des passes, mais qu'en est-il des fondamentaux ? La défense. »

Il a ajouté, selon le journal « Mundo Deportivo » : « À ce niveau, en Ligue des champions, on ne peut pas ignorer ça comme ça. »

Il a poursuivi : « Ce sont des erreurs de débutant. Laisser Luis Díaz vous dominer comme si vous n’existiez pas ? C’est n’importe quoi ! On dirait qu’il n’a jamais joué au poste d’arrière droit de sa vie. »

La légende de Manchester United a conclu : « Les matchs importants exigent des défenseurs solides, et il est actuellement loin d’en être un. »

Rappelons qu’Arnold a rejoint les rangs du Real Madrid en début de saison, après avoir passé 9 ans à Liverpool.