La technologie d'enregistrement des conversations sur le terrain a révélé les détails de l'échange entre Pedri, les joueurs du Barça et l'arbitre Ricardo De Burgos Bengoetxea, lors de la vérification de la main de Cucho Hernández, qui s'est soldée par l'annulation du but de Giovani Lo Celso, dans le match au cours duquel le club catalan s'est imposé face au Real Betis sur le score de 5-2.

Selon le journal espagnol « Sport », les enregistrements sonores ont mis en évidence les protestations de Pedri, capitaine du Barça sur le terrain, ainsi que la position initiale de l'arbitre, qui a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne jugeait pas la main passible d'une faute.

L'incident a débuté lorsque Pedri s'est approché de l'arbitre pour contester l'action, en déclarant : « C'est une main tout à fait évidente. »

De Burgos Bengoetxea a répondu : « Pour moi, il y a un mouvement qui ne justifie pas une faute, d'accord ? » Mais cette interprétation n'a pas convaincu le milieu de terrain espagnol, qui a insisté : « Comment ce n'est pas une faute ? Il a contrôlé le ballon de la main. »

L'arbitre a alors informé le joueur du Barça qu'il allait procéder à une vérification de l'action, exigeant que Pedri soit son seul interlocuteur, et a dit : « Pedri, toi seulement, je vais parler avec toi seul... Vérifie-moi la main, c'est ce que me demande Ciro », en référence au responsable de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Le joueur du Barça est revenu confirmer sa position en disant : « C'est une main tout à fait évidente. » Et à l'intervention de Valentín Gómez, qui niait l'existence d'une faute, Pedri a répété que Cucho avait utilisé sa main pour contrôler le ballon, en disant : « Oui, c'est une main. Cucho a fait ce mouvement et tout pour le contrôler. »

Le débat s'est intensifié avec l'approche d'autres joueurs du Barça, Lamine Yamal se joignant aux protestations, tandis que Rodri insistait sur le fait que le joueur colombien avait contrôlé le ballon de la main. Mais la réponse de l'arbitre est restée la même : « Je ne juge pas que c'est une main passible d'une faute. »

Le joueur du Real Betis a répliqué en disant : « Il l'a contrôlé de la main », et De Burgos Bengoetxea a réitéré sa position : « D'accord, mais je ne juge pas que c'est une main passible d'une faute. »

Fermín López est également intervenu pour réclamer que la faute soit sifflée, en disant : « C'est tout à fait clair. »

Pour sa part, Pedri a contesté l'argument de l'arbitre concernant la position du bras, et a insisté : « Comment ce n'est pas une faute s'il a contrôlé le ballon de la main ? »

L'arbitre a exposé son point de vue en disant : « Pour moi, son bras était dans une position naturelle », et Pedri a répliqué en bougeant son bras pour illustrer la manière dont il estimait que Cucho avait bougé le sien pour atteindre le ballon.

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La défense de Bellerín

Au cœur des protestations est apparu Héctor Bellerín, capitaine du Real Betis sur le terrain, à qui l'arbitre a expliqué qu'ils allaient vérifier la main et l'action ayant précédé l'inscription du but, réaffirmant son impression initiale selon laquelle il ne jugeait pas la main passible d'une sanction, mais il a indiqué qu'il l'en informerait si l'assistance vidéo à l'arbitrage estimait qu'elle méritait une faute.

L'arbitre a dit au cours de son échange : « C'est tout, il n'y a rien de plus. »

De son côté, Bellerín a défendu la validité du but, en disant : « Rien que pour le but qu'il a marqué, il faut le valider. Pour le football. »

Pedri est revenu affirmer que Cucho avait fait le geste pour contrôler le ballon de la main.

Finalement, De Burgos Bengoetxea a demandé à l'assistance vidéo à l'arbitrage de revoir l'intégralité de la séquence de l'action, en disant : « Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Dis-moi, Ciro. Il y a une déviation du ballon, et je ne sais pas si cela constitue une deuxième phase de jeu, dis-le-moi. »

L'arbitre s'est ainsi également concentré sur l'action ayant précédé la frappe de Lo Celso.

Après la vérification, l'arbitre a décidé d'annuler le but du joueur argentin en raison de la main commise par Cucho au début de l'attaque.

La décision est intervenue après un débat au cours duquel Pedri et plusieurs joueurs du Barça ont insisté à maintes reprises sur la nécessité de siffler la faute, tandis que l'arbitre a exprimé à plusieurs reprises ses doutes initiaux quant à savoir si la main méritait une sanction.



