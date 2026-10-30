Selon un article de la TZ , le montant s’élève à cinq millions d’euros. En contrepartie, les Munichois acceptent d’importants désagréments : le long déplacement dans ce pays d’Afrique de l’Est perturbe considérablement leur préparation pour la seconde partie de saison.

Ces dernières années, les Munichois ont toujours repris l’entraînement le 2 ou le 3 janvier, avant de rendre leurs traditionnelles visites aux clubs de supporters et de disputer un match amical à proximité. Au début de cette année, par exemple, la reprise de l’entraînement a eu lieu le 3 janvier. Les visites aux clubs de supporters ont suivi le 4, puis le match contre le RB Salzbourg le 6 janvier, avant un premier match officiel le 11 janvier.

Cette saison, le calendrier sera nettement plus serré. Le match contre l’Ajax aura lieu le 5 janvier. Le vol vers le Kenya dure environ neuf heures : la délégation munichoise devra donc partir dès le 4 janvier. Elle ne rentrera pas avant le 6 janvier.

Dès le 8 janvier débutera la première journée de Bundesliga de la nouvelle année. La programmation exacte reste à déterminer, mais le Bayern Munich affrontera en tout cas le Borussia Mönchengladbach ce week-end-là. Trois semaines consécutives avec des matches en milieu de semaine l’attendront ensuite. En comptant le match amical au Kenya, le Bayern Munich disputera donc huit rencontres en 26 ou 27 jours.

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Pourquoi le Bayern Munich joue-t-il au Kenya en janvier ?

Le match amical contre l’Ajax au Kenya s’inscrit dans le cadre de l’inauguration du nouveau stade national, le Raila Odinga International Stadium, qui doit également accueillir des matches de la Coupe d’Afrique des nations l’été prochain au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Au sein de l’effectif munichois, le Marocain Ismael Saibari et le Sénégalais Bara Ndiaye pourraient alors revenir dans cette enceinte nouvellement construite.

« Le Bayern Munich compte en Afrique des millions de supporters formidables, dont nous nous sentons très proches. C’est un continent où la passion pour le football est immense. Depuis de nombreuses années, notre Audi Summer Tour nous permet d’être régulièrement présents en Amérique et en Asie », a expliqué Rouven Kasper, membre du directoire chargé du marketing et des ventes. « Une nouvelle occasion s’offre maintenant à nous de renforcer encore nos liens avec nos supporters en Afrique, de leur permettre de vivre le Bayern Munich de près et de souligner le rayonnement international de notre club. Nous apporterons une contribution supplémentaire pour rendre la Bundesliga encore plus visible. »