La Fédération internationale n’aurait pas exclu la République démocratique du Congo des qualifications pour la Coupe du monde malgré des doutes constatés sur l’éligibilité d’un international.

C’est ce qu’ont rapporté le New York Times et Le Monde mardi, en s’appuyant sur des documents internes et des correspondances de la FIFA. Le Monde a évoqué une « affaire délicate que la FIFA a étouffée pour des raisons politiques ».

Selon ces informations, des experts juridiques de la Fédération internationale ont constaté lors d’une enquête que les documents pour un changement d’association du gardien Lionel Mpasi n’avaient pas été finalisés. Mpasi avait auparavant joué pour les équipes de jeunes de la France. Selon ces informations, la FIFA a examiné plusieurs options, d’une amende à une exclusion du Congo des barrages de la Coupe du monde. Finalement, aucune de ces mesures n’a été mise en œuvre.

Infantino a-t-il aussi joué un rôle dans le nouveau scandale lié à la Coupe du monde autour de la RD Congo ?

Le point de départ de l’enquête a été une plainte de la fédération nigériane. La FIFA l’a rejetée, selon ses propres dires, pour des raisons formelles. Le Congo s’était qualifié pour le tournoi de barrages grâce à une victoire sur le Nigeria et avait décroché son billet pour la Coupe du monde contre la Jamaïque. Mpasi a été sur le terrain lors de tous les matches jusqu’à l’élimination en huitièmes de finale contre l’Angleterre.

Le New York Times a établi un lien entre Infantino et l’actuel patron de la fédération congolaise. Véron Mosengo-Omba, présenté comme un allié du Suisse, préparait au moment de l’enquête sa candidature au poste de président de la fédération et a été élu après la qualification pour le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Une demande du SID sur ce sujet est d’abord restée sans réponse de la part de la FIFA. Sollicitée par le New York Times, la Fédération internationale a indiqué : ses commissions sont « autonomes et statuent sur les affaires sur la base des règlements en vigueur et des faits concrets propres à chaque cas ». Infantino, qui a besoin du soutien de l’Afrique en vue de sa réélection en 2027 au milieu de la lutte de pouvoir, n’aurait exercé aucune influence sur de telles décisions.

Pendant la Coupe du monde, la levée de la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun avait suscité de vives critiques. Le président américain Donald Trump avait déclaré avoir appelé Infantino avant le huitième de finale contre la Belgique (1:4) pour demander un réexamen de la suspension après carton rouge de Balogun. De fait, la sanction a été annulée. La FIFA a insisté sur le fait que sa commission disciplinaire avait statué en toute indépendance.