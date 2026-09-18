Al-Ahli d'Arabie saoudite renouvelle son expérience dans la compétition continentale, mais les détails semblent cette fois totalement différents de l'édition disputée par le club il y a un an, après le changement de nombreux noms au sein du club, du staff technique jusqu'à plusieurs des plus grandes stars de l'équipe, tandis que le niveau des ambitions s'est élevé après le nouvel exploit asiatique.

Lors de l'édition 2025, Al-Ahli avait disputé le tournoi sous la houlette de l'Allemand Matthias Jaissle, et l'équipe comptait dans ses rangs des noms de l'envergure de l'Algérien Riyad Mahrez et de l'Ivoirien Franck Kessié. Le club entrait alors dans la compétition en tant que champion d'Asie une seule fois, avant de s'incliner face à Pyramids sur le score de 3-1.

Quant à l'édition 2026, Al-Ahli l'aborde sous un tout autre visage, après que Marino Pušić a pris les rênes de l'équipe, et le départ de Jaissle, Mahrez et Kessié, au moment où de nouveaux noms sont entrés dans les plans de l'équipe, en tête desquels Eduard Spertsyan et Francisco Trincão.

Al-Ahli a changé, mais l'ambition a grimpé

La plus grande différence entre les deux éditions ne tient pas seulement au changement de quelques noms, mais à l'évolution du statut continental d'Al-Ahli, après que l'équipe a réussi à remporter le titre de la Ligue des champions de l'AFC Elite pour la deuxième fois, arrivant dans la compétition actuelle avec le titre de champion d'Asie à deux reprises.

Cet exploit place Al-Ahli face à une responsabilité différente, car l'équipe ne dispute plus la rencontre uniquement pour se prouver face au champion d'un autre continent, mais l'aborde en étant tenue de préserver son image de double champion d'Asie, surtout lorsqu'elle affronte les Sundowns, champions d'Afrique.

Dans le même temps, Pušić doit composer avec une équipe dont les contours ont changé par rapport à la saison dernière, après qu'Al-Ahli a perdu plusieurs éléments qui représentaient une part importante de sa personnalité, en tête desquels Mahrez et Kessié, ce qui place l'entraîneur devant la mission de construire une nouvelle identité en s'appuyant sur les éléments actuellement disponibles.

De Jaissle à Pušić

Matthias Jaissle était l'homme qui avait mené Al-Ahli lors de l'édition 2025, s'appuyant sur un ensemble de noms qui constituaient une grande partie de la force de l'équipe à l'époque, au premier rang desquels Mahrez et Kessié, avant que cette étape ne s'achève par le départ de l'entraîneur et des joueurs du club.

En revanche, Marino Pušić dirige Al-Ahli lors de l'édition 2026, et il a l'occasion de présenter une équipe différente sur le plan technique, d'autant que les changements survenus dans l'effectif lui offrent une marge pour redistribuer les rôles et bâtir un système adapté aux caractéristiques des nouveaux éléments.

L'arrivée de Spertsyan et de Trincão fait partie de ce changement, puisqu'Al-Ahli dispose désormais de nouveaux noms capables d'offrir à l'équipe des solutions différentes dans la construction des attaques et la création du danger, mais le véritable test résidera dans la capacité de Pušić à intégrer ces éléments au sein d'un système cohérent face à un adversaire redoutable.

Spertsyan et Trincão face aux Sundowns

La présence d'Eduard Spertsyan et de Francisco Trincão ajoute une dimension différente à la composition d'Al-Ahli par rapport à l'édition passée, l'équipe disposant désormais de nouvelles options sur le plan offensif et dans la construction du jeu, au lieu de s'appuyer sur les noms présents lors de l'édition 2025.

Mais la rencontre face aux Sundowns ne laissera pas beaucoup de temps à Al-Ahli pour expérimenter, d'autant que l'équipe sud-africaine possède une grande expérience dans ce genre de matchs, et que la tenue de la rencontre sur son terrain ajoute un autre facteur aux calculs du match.

C'est pourquoi la capacité de Pušić à employer ses nouveaux joueurs et à trouver l'équilibre entre la possession, le pressing et la sécurité défensive sera l'un des détails les plus importants susceptibles de déterminer le visage d'Al-Ahli, d'autant que tout élan offensif mal calculé pourrait offrir aux Sundowns les espaces qu'ils savent si bien exploiter.

Une nouvelle confrontation

Il y a un an, Al-Ahli s'était heurté au champion d'Afrique de l'époque, Pyramids, dans une rencontre qui s'était soldée par une défaite sur le score de 3-1, mettant un terme à son parcours face au représentant du continent africain, dans un test qui a révélé la difficulté des confrontations réunissant les champions des continents, quels que soient les noms et les circonstances.

Un an plus tard, Al-Ahli se retrouve face à une nouvelle confrontation avec le champion d'Afrique, mais cette fois contre les Sundowns, et dans des circonstances totalement différentes, après le changement du staff technique et le départ de plusieurs des éléments les plus en vue de l'équipe, en tête desquels Matthias Jaissle, Riyad Mahrez et Franck Kessié.

En revanche, Al-Ahli aborde la rencontre actuelle en portant le titre de champion d'Asie pour la deuxième fois, avec un nouveau groupe mené par Marino Pušić, et la présence de noms tels qu'Eduard Spertsyan et Francisco Trincão, faisant de ce match une occasion pour l'équipe de mesurer sa capacité à apporter une réponse différente face au champion d'Afrique.

Entre l'édition 2025, lors de laquelle Al-Ahli s'était incliné face à Pyramids, et l'édition 2026, au cours de laquelle il affronte les Sundowns, beaucoup de détails ont changé au sein de l'équipe, mais la confrontation conserve le même dénominateur commun : le champion d'Asie face au champion d'Afrique, avec le désir d'Al-Ahli de ne pas voir se répéter le dénouement survenu il y a un an.