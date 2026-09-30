Les entraînements d'Al-Hilal ont connu des évolutions positives et rassurantes, en vue du sommet attendu face à Al-Ittihad, dans le cadre des rencontres de la huitième journée du championnat saoudien Roshn.

Le club saoudien a disputé sa principale séance d'entraînement ce mercredi, marquée par le retour progressif de plusieurs joueurs blessés, une étape qui renforce les options du staff technique avant cette confrontation décisive.









Selon le journal saoudien « Al-Yaoum », l'événement le plus marquant a été la participation du capitaine de la sélection saoudienne Salem Al-Dossari à la première partie des entraînements collectifs, avant qu'il ne poursuive son programme de rééducation spécifique sous la supervision du staff médical.

Cette étape est considérée comme un signe fort du rapprochement d'Al-Dossari de sa pleine disponibilité, et de l'augmentation de ses chances de figurer dans la liste du Clasico.

Dans le même contexte, le duo formé de Hamad Al-Yami et de la star française Theo Hernandez a effectué des entraînements physiques avec ballon, dans le cadre des dernières étapes de leur programme de rééducation, ce qui ouvre la voie à leur retour prochain à la compétition.

Al-Hilal reçoit son rival traditionnel Al-Ittihad à 21 heures le samedi 10 octobre, dans le sommet de la huitième journée qui ne souffre aucun partage.

Les deux équipes abordent cette confrontation dans des circonstances de compétition brûlantes ; Al-Hilal est en tête du classement avec 18 points, tandis qu'Al-Ittihad occupe la deuxième place avec 17 points récoltés en 7 matchs, devançant d'un seul point Al-Nassr et Al-Qadsiah, respectivement troisième et quatrième.







