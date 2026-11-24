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Un article de stern révèle des détails sensibles sur le contrat de Jamal Musiala au Bayern Munich et avance des explications possibles aux prises de parole controversées des dirigeants du club à son sujet.

Dans un contexte de tensions avec Musiala et ses conseillers, les membres du conseil de surveillance, notamment Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeneß, seraient particulièrement contrariés de ne pas avoir été suffisamment informés de la maladie du milieu de terrain, ou de ne l’avoir été que très tardivement. Cela les aurait amenés à se demander plus sérieusement si le camp Musiala cherchait à leur cacher quelque chose.

Selon stern, les membres du conseil de surveillance n’auraient pas non plus été informés dans un premier temps de la nouvelle absence du numéro 10, survenue le lundi de la semaine dernière . Dans les jours qui ont suivi, seule la direction sportive du Bayern, dont le membre du directoire chargé du sport Max Eberl, aurait eu connaissance de cet épisode, contrairement à Rummenigge et aux autres membres du conseil. Le fait que ces derniers n’aient vraisemblablement été mis au courant que dans le courant de la semaine dernière aurait provoqué une vive colère.

Le stern rapporte également que Musiala aurait connu une autre absence dans la matinée du 7 avril, jour où le Bayern se rendait chez le Real Madrid pour le quart de finale aller de la Ligue des champions la saison dernière. Cet épisode n’avait jusqu’ici pas été rendu public. Musiala était néanmoins entré en jeu à 20 minutes de la fin lors de la victoire 2-1 des Munichois, le soir même.

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Des tensions exposées publiquement entre le Bayern Munich et Jamal Musiala

Ces deux dernières semaines, une vive polémique publique a éclaté sur la manière dont le Bayern gère la maladie de Musiala, connue publiquement depuis l’été . Il souffre d’un dysfonctionnement neurologique susceptible de provoquer de brèves absences. Le joueur de 23 ans en avait connu deux en août, lors de matches de préparation contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim, s’effondrant chaque fois sur le terrain.

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Les déclarations du président d’honneur Uli Hoeneß , du président du directoire Jan-Christian Dreesen et surtout du membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge ont récemment alimenté les discussions sur la situation dramatique de Musiala et suscité de vives critiques sur la manière de faire du Bayern Munich . Après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne en Bundesliga vendredi dernier, Rummenigge a tenu les propos les plus sévères . Il a notamment déclaré à Sky au sujet de Musiala : « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il lui sera difficile de retrouver le niveau qu’il a souvent montré ici, dans ce stade. »

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Les sommes que Musiala perçoit au Bayern en vertu de son contrat signé en février 2025 et courant jusqu’en 2030 ne sont « sauf votre respect, plus justifiables », a poursuivi Rummenigge. Sa réponse à la question de savoir si une vente de Musiala pourrait même constituer un scénario réaliste pour le club recordman de titres a particulièrement surpris : « Je n’imagine pas que Jamal veuille quitter le club, ni qu’un autre club veuille l’acheter dans ces conditions. Nous avons géré cela avec beaucoup de délicatesse avec le joueur et nous souhaitons tous qu’il retrouve sa meilleure forme. Mais que se passera-t-il si ce n’est pas le cas ? Nous devrons malgré tout réfléchir aussi aux finances », a déclaré l’ancien président du directoire du Bayern.

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Une disposition du contrat, sur laquelle stern et, dès la semaine dernière, Sport Bild livrent des informations concordantes , est particulièrement sensible dans la situation actuelle : Musiala se serait vu garantir le maintien de son salaire pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois en cas de maladie. Selon le syndicat des joueurs VDV, le contrat de travail type de la DFL ne prévoit normalement que six semaines. Ensuite, le joueur indisponible a généralement droit à une indemnité pour blessure, versée dans le sport professionnel par la VBG et le plus souvent nettement inférieure à son salaire habituel.

Quel est le salaire de Jamal Musiala au Bayern Munich ?

Selon le stern, une grande partie du salaire brut de Musiala, qui atteindrait jusqu’à 25 millions d’euros par an, serait constituée de montants fixes. Le salaire de base de l’international allemand serait très élevé et s’y ajouteraient d’importants versements exceptionnels, qui ne dépendraient pas du nombre de matches disputés par Musiala avec le Bayern. Seule la prime annuelle de performance serait liée au temps de jeu du meneur de jeu. Indépendamment du stern, la SZ rapporte toutefois que Musiala pourrait même toucher jusqu’à 30 millions d’euros par an. Cela s’expliquerait par « différentes clauses complexes et accords annexes », selon le journal.

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D’après stern, les membres du conseil de surveillance du Bayern nourrissent des réserves à l’égard d’Eberl au sujet du contrat de Musiala depuis sa conclusion. Hoeneß et les autres membres du conseil n’auraient pas compris pourquoi le responsable sportif avait accepté les conditions exorbitantes réclamées par le camp du joueur. En interne, certains estimeraient que le Bayern s’est engagé beaucoup trop loin financièrement sans nécessité : si l’intérêt de plusieurs grands clubs européens pour Musiala avait fait l’objet de spéculations, aucune offre concrète ne serait jamais parvenue au siège du club, à la Säbener Straße.

Les dirigeants influents du club reprocheraient à Eberl de s’être laissé séduire par les conseillers de Musiala et par l’engouement autour de ce technicien hors pair. D’autant que le joueur de 23 ans aurait également touché une prime à la signature unique d’au moins 22 millions d’euros.

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Dans la situation actuelle, Rummenigge et Hoeneß seraient, selon stern, les plus ardents partisans d’une ligne plus dure envers l’agence de Musiala, dont fait partie son conseiller Christian Schmidt, décrit comme « froid et impitoyable ». Eberl en aurait fait l’expérience lors d’une réunion du conseil de surveillance la semaine dernière : Hoeneß lui aurait reproché six mois d’« inactivité » continue dans le dossier Musiala.

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Musiala a fait son retour contre Cologne après près de deux mois d’absence

Le retour du joueur aux 46 sélections, vendredi dernier, est presque passé inaperçu au milieu des innombrables articles et déclarations sur sa situation actuelle. Après s’être déchiré des fibres musculaires fin septembre, à l’échauffement avant le match de Ligue des nations de la sélection allemande aux Pays-Bas , Musiala avait été indisponible pendant près de deux mois.

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Entré en jeu à 20 minutes de la fin lors du match nul décevant contre Cologne, il a notamment eu une grosse occasion d’inscrire le but de la victoire. Musiala, qui bénéficie toujours du soutien de l’entraîneur Vincent Kompany et du directeur sportif Eberl , pourrait rejouer mercredi soir, lorsque le Bayern se rendra chez le LOSC Lille en Ligue des champions. Cette saison, Musiala a jusqu’ici disputé cinq matches, inscrit deux buts et délivré une passe décisive.