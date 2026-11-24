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Un article de stern révèle des détails sensibles sur le contrat de Jamal Musiala au Bayern Munich et avance des pistes pour expliquer la communication publique controversée des dirigeants du club au sujet de leur milieu de terrain.

Selon le magazine, dans un contexte de tensions avec Musiala et ses conseillers, les membres du conseil de surveillance, notamment Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeneß, reprochent de ne pas avoir été suffisamment informés de la maladie du milieu de terrain, ou de ne l’avoir été que très tard. Cela aurait renforcé leurs soupçons quant à d’éventuelles informations que le camp Musiala chercherait à leur cacher.

Les membres du conseil de surveillance n’auraient pas non plus été informés dans un premier temps du nouvel épisode d’absence du numéro 10, survenu le lundi de la semaine dernière , selon stern. Dans les premiers jours qui ont suivi, seule la direction sportive du Bayern, autour du directeur sportif Max Eberl, aurait eu connaissance de cet épisode, et non Rummenigge et les autres membres du conseil. Le fait que ces derniers n’aient apparemment été informés qu’au cours de la semaine dernière aurait provoqué une vive colère.

Le stern rapporte également que Musiala aurait connu un autre épisode d’absence dans la matinée du 7 avril, jour où le Bayern se déplaçait chez le Real Madrid pour le quart de finale aller de la Ligue des champions de la saison dernière. Cet épisode n’avait jusqu’ici pas été rendu public. Musiala était néanmoins entré en jeu le soir même, à 20 minutes de la fin, lors de la victoire 2-1 du club munichois.

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Des tensions publiques entre le Bayern Munich et Jamal Musiala

Ces deux dernières semaines, une vive polémique a éclaté au sujet de la manière dont le Bayern gère la maladie de Musiala, connue publiquement depuis l’été . Il souffre d’un dysfonctionnement neurologique susceptible de provoquer de brefs épisodes d’absence. Le joueur de 23 ans en avait connu deux en août, lors de matches de préparation contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim, et s’était chaque fois effondré sur le terrain.

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Les déclarations du président d’honneur Uli Hoeneß , du président du directoire Jan-Christian Dreesen et surtout du membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge ont récemment alimenté les discussions sur la situation dramatique de Musiala et suscité de vives critiques sur la manière de communiquer du Bayern Munich . C’est Rummenigge qui a tenu les propos les plus tranchés après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne en Bundesliga, vendredi dernier. Il a notamment déclaré à Sky au sujet de Musiala : « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il sera difficile pour lui de retrouver le niveau qu’il a souvent montré dans ce stade. »

Getty Images

Rummenigge a ajouté que les sommes perçues par Musiala au titre de son contrat avec le Bayern, signé en février 2025 et courant jusqu’en 2030, n’étaient « à vrai dire plus tenables ». Sa réponse à la question de savoir si une vente de Musiala pouvait même être envisagée par le club le plus titré d’Allemagne a été particulièrement surprenante : « Je ne peux pas imaginer que Jamal veuille quitter le club, ni qu’un autre club souhaite l’acheter dans ces conditions. Nous avons géré cela avec beaucoup de délicatesse avec le joueur et nous voulons tous qu’il retrouve sa meilleure forme. Mais que se passera-t-il si ce n’est pas le cas ? Nous devrons malgré tout réfléchir aussi aux finances », a déclaré l’ancien président du directoire du Bayern.

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Une disposition du contrat, sur laquelle stern et, dès la semaine dernière, Sport Bild livrent des informations concordantes , est particulièrement sensible dans la situation actuelle : Musiala aurait obtenu la garantie de continuer à percevoir son salaire pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois en cas de maladie. Selon le syndicat des joueurs VDV, le contrat de travail type de la DFL ne prévoit normalement que six semaines. Passé ce délai, le joueur indisponible a généralement droit à une indemnité pour blessure, versée dans le sport professionnel par la VBG et le plus souvent nettement inférieure à son salaire habituel.

Quel est le salaire de Jamal Musiala au Bayern Munich ?

Selon le stern, le salaire brut de Musiala, qui atteindrait jusqu’à 25 millions d’euros par an d’après les chiffres rapportés, serait en grande partie composé de montants fixes. Le salaire de base de l’international allemand serait très élevé et s’y ajouteraient d’importants versements supplémentaires, qui ne dépendraient pas du nombre de matches disputés par Musiala avec le Bayern. Seule la prime annuelle de performance serait liée à son temps de jeu. Indépendamment du stern, la SZ rapporte pour sa part que Musiala pourrait même toucher jusqu’à 30 millions d’euros par an. Cela s’expliquerait par « diverses clauses complexes et des accords annexes », selon le quotidien.

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D’après stern, les membres du conseil de surveillance du Bayern nourrissent des réserves à l’égard d’Eberl au sujet du contrat de Musiala depuis sa conclusion. Hoeneß et les autres n’auraient pas compris pourquoi le directeur sportif avait accepté les conditions exorbitantes exigées par le camp du joueur. Au sein du club, certains estiment que le Bayern a pris des engagements financiers aussi importants sans y être contraint : si des rumeurs ont fait état de l’intérêt de plusieurs grands clubs européens pour Musiala, aucune offre concrète ne serait jamais parvenue à la Säbener Straße.

Les hauts responsables du club reprocheraient à Eberl de s’être laissé séduire par les conseillers de Musiala et par l’engouement autour de ce technicien d’exception. D’autant que le joueur de 23 ans aurait également reçu une prime unique à la signature d’au moins 22 millions d’euros.

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Dans la situation actuelle, Rummenigge et Hoeneß seraient, selon stern, les plus fervents partisans d’une ligne plus dure envers l’agence qui représente Musiala, autour du conseiller Christian Schmidt, décrit comme « froid et impitoyable ». Eberl en aurait fait l’expérience lors d’une réunion du conseil de surveillance la semaine dernière : Hoeneß lui aurait reproché six mois d’« inactivité » continue dans l’affaire Musiala.

Mardi, une rencontre devenue indispensable s’est finalement tenue à la Säbener Straße entre le président du directoire Dreesen, le président du conseil de surveillance et du club Herbert Hainer, ainsi que les conseillers de Musiala, Christian Schmid et Tobias Altschäffl.

Getty Images

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Musiala a fait son retour contre Cologne après près de deux mois d’absence

Le retour sur le terrain de l’international aux 46 sélections vendredi dernier est presque passé inaperçu au milieu des innombrables articles et déclarations sur sa situation actuelle. Après avoir subi une déchirure de fibres musculaires fin septembre, lors de l’échauffement précédant le match de Ligue des nations de l’équipe d’Allemagne aux Pays-Bas , Musiala était resté indisponible pendant près de deux mois.

Lors du match nul décevant contre Cologne, il est entré en jeu à 20 minutes de la fin et s’est notamment procuré une grosse occasion d’inscrire le but de la victoire. Musiala, qui bénéficie toujours du soutien de son entraîneur Vincent Kompany et du directeur sportif Eberl , pourrait rejouer mercredi soir, lorsque le Bayern se déplacera chez le LOSC Lille en Ligue des champions. Musiala a disputé cinq matches au total cette saison, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive.