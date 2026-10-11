La semaine dernière, Sky et Bild rapportaient tous deux une avancée décisive dans les négociations entre Kane et le club le plus titré d’Allemagne. Sa signature ne serait plus qu’une question de temps. Depuis, le silence s’était installé. Le président Herbert Hainer l’a désormais rompu en expliquant ce qui bloque encore la finalisation de l’accord.

« Il reste de nombreux détails à régler. Les droits à l’image, les droits de la personnalité, etc. Nous allons régler ces détails. Il ne s’agit pas de la durée du contrat ou de quelque chose de ce genre », a déclaré Hainer à Bild : « Je suis très optimiste. Jan Dreesen et notre direction m’ont dit que les discussions se déroulaient très bien. Harry et sa famille se sentent extrêmement bien à Munich. Je suis très, très optimiste quant au fait que tout sera bientôt bouclé. »

Une fois ces derniers détails réglés, Kane signera un nouveau contrat jusqu’en 2029 au moins. Récemment, Sport Bild indiquait qu’une prolongation jusqu’en 2030 n’était pas non plus exclue. Une démarche inhabituelle compte tenu de l’âge avancé de Kane (33 ans), mais tout à fait justifiable aux yeux de Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance.

« Avant, j’aurais dit : avec les joueurs de plus de 30 ans, il faut en principe ne signer que des contrats d’un an. Mais il y a des exceptions quand on est convaincu par un joueur. Et c’est le cas avec Harry », a récemment déclaré Rummenigge à l’Abendzeitung, avant de souligner : « Il ne faut pas oublier qu’en trois ans, il n’a été blessé qu’une seule fois. Je me souviens que, quand j’avais passé la trentaine, j’avais déjà pas mal de problèmes musculaires. »

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Michael Olise va-t-il détrôner Harry Kane au sommet de la grille salariale du Bayern Munich ?

De plus, Kane reste l’une des plus grandes stars du Bayern et se trouve actuellement, selon ses propres mots, « au sommet de ma carrière ». L’attaquant vedette anglais est, avec Lamine Yamal et Kylian Mbappé, l’un des trois grands favoris pour le prestigieux Ballon d’Or. Depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur en 2023, il a inscrit 152 buts et délivré 37 passes décisives en 155 matches officiels avec le Bayern.

Son salaire, estimé à 25 millions d’euros, devrait rester inchangé. Mais il pourrait, dans les prochains mois, perdre sa place de joueur le mieux payé du Bayern, qu’il partage avec Jamal Musiala. Car une fois le contrat de Kane signé, les dirigeants bavarois devraient se concentrer sur la prolongation de Michael Olise. Les négociations avec la star française s’annoncent nettement plus compliquées qu’avec Kane.

Rummenigge s’est toutefois récemment dit « très confiant » concernant le joueur offensif courtisé : selon lui, le Français prolongera son contrat de manière anticipée jusqu’en 2032 et voudra, comme Kane, « rester encore longtemps au Bayern Munich ». Récemment, Sky rapportait que le club le plus titré d’Allemagne souhaitait proposer à Olise un salaire record pour l’inciter à rester sur le long terme.