Des détails insolites sur la levée de la suspension de Folarin Balogun viennent soudainement de être dévoilés

De nouveaux détails surprenants ont été révélés concernant la décision très controversée de la FIFA concernant Folarin Balogun. Selon Martyn Ziegler, journaliste au Times, un seul membre de la commission disciplinaire a décidé de lever la suspension de l'attaquant américain pour la Coupe du monde.

Les dix-sept autres membres ont été tenus à l’écart de la procédure. « Mohammad Al-Kamali, président de la commission disciplinaire de la FIFA, a pris la décision controversée d’annuler la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun, sans que les dix-sept autres membres de la commission ne soient associés à l’affaire », précise le journaliste.

L’attaquant avait écopé d’un carton rouge direct lors du match contre la Bosnie-Herzégovine (2-0) en seizièmes de finale pour un tacle jugé trop virulent, ce qui avait entraîné une suspension automatique d’un match.

Cette décision a provoqué un tollé dans le monde du football. L’UEFA l’a qualifiée de « sans précédent, incompréhensible et injuste », dénonçant un manque de transparence, aucun document officiel ni aucune justification n’ayant été publiés, ce qui alimente encore les spéculations.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a revendiqué un rôle dans l’annulation de la suspension après avoir contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino. Ce dernier a confirmé ces échanges tout en insistant sur le fait qu’un « organe indépendant » avait instruire le dossier. Cette intervention extérieure alimente encore les interrogations, la décision finale ayant, de fait, été prise par une seule personne.

Al-Kamali refuse pour l’instant de commenter l’affaire, mais la position d’Infantino serait considérablement affaiblie par cette polémique. Plusieurs fédérations envisageraient de revoir leur soutien, et, dans le monde du football international, on estime qu’il se retrouve de plus en plus isolé.

Ses projets de modification des statuts de la FIFA pour prolonger son mandat présidentiel semblent par ailleurs abandonnés.