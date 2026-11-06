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Nils Schmadtke, responsable de la cellule de recrutement du Bayern Munich, quittera le club le plus titré d’Allemagne fin janvier, avant le terme prévu de son contrat. La recherche de son successeur est en cours, mais Max Eberl et Christoph Freund seraient en désaccord.

Selon le Münchner Merkur, le directeur sportif Freund aurait été chargé de trouver un successeur à Schmadtke à ce poste clé et aurait porté son choix sur Christopher Vivell.

Originaire de Karlsruhe, l’homme de 39 ans est actuellement responsable du recrutement plutôt peu performant de Manchester United. Il a auparavant été responsable de la cellule de recrutement du RB Salzbourg, chargé de la planification de l’effectif du RB Leipzig et directeur technique de Chelsea. Freund et Vivell se connaissent depuis leur passage commun à Salzbourg.

Toutefois, selon tz/Münchner Merkur, la piste Vivell se serait refroidie. En cause : un désaccord entre Freund et Max Eberl, membre du directoire chargé du sport et, sur le papier, son supérieur hiérarchique. Eberl ne serait pas convaincu à l’idée de confier à nouveau un poste clé au Bayern à une personne issue de la galaxie RB.

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Quelles sont les relations entre Eberl et Freund au Bayern Munich ?

Eberl a pourtant lui aussi un passé chez RB. Un peu plus d’un an après son départ du poste de directeur sportif du Borussia Mönchengladbach pour raisons de santé, il avait rejoint le RB Leipzig comme directeur général chargé du sport. Cette décision lui avait valu de nombreuses critiques, notamment de la part des supporters de Gladbach, pourtant plutôt favorables à son égard.

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Après seulement un an et demi, Eberl avait toutefois quitté Leipzig, là encore dans un contexte marqué par quelques remous. Au Bayern, le poste de membre du directoire chargé du sport était vacant depuis le départ de Hasan Salihamidzic en mai 2023, si bien qu’Eberl était régulièrement annoncé du côté de Munich. La séparation entre Eberl et le RB Leipzig était finalement intervenue fin septembre 2023. Le club avait alors évoqué le « manque d’engagement » d’Eberl.

En mars 2024, Eberl avait finalement été nommé membre du directoire chargé du sport au Bayern Munich. Jusqu’alors, Freund, arrivé du RB Salzbourg à Munich à l’été 2023, avait principalement piloté la planification de l’effectif.

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Leurs relations ont récemment été qualifiées de « tendues » dans les médias. Le kicker, en particulier, parlait en avril 2026 d’un « mariage forcé » et de plusieurs différends entre les deux hommes. Freund avait toutefois fermement démenti ces informations.

« Cela m’a surpris aussi », avait-il déclaré lors d’une conférence de presse l’été dernier, à propos des articles faisant état d’éventuelles dissensions internes. Il avait insisté : « C’est un plaisir de travailler ensemble. Ce qui compte, c’est la façon dont les choses fonctionnent en interne et, de ce côté-là, elles fonctionnent très, très bien. »

Getty Images

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Max Eberl est-il le grand perdant du départ de Schmadtke au Bayern Munich ?

Parce que c’est effectivement le cas et que la collaboration entre Eberl, Freund et l’entraîneur Vincent Kompany porte largement ses fruits sur le plan sportif, les contrats de Freund et d’Eberl, pourtant observé avec un certain scepticisme en interne, ont été prolongés il y a quelques mois.

Avec le départ de Schmadtke, Eberl perd surtout un homme de confiance. Le membre du directoire du Bayern chargé du sport aurait toujours soutenu en interne le fils de son ami Jörg Schmadtke et obtenu la prolongation de son engagement jusqu’à l’été 2027. C’est aussi Eberl qui avait fait venir Schmadtke à Munich en octobre 2024.

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Depuis des mois, le cas Schmadtke est toutefois considéré d’un œil très critique en interne au Bayern, d’où cette séparation anticipée fin janvier 2027. Des rumeurs ont même circulé selon lesquelles Schmadtke aurait transmis aux médias des informations internes au club munichois. Le principal intéressé, âgé de 37 ans, a toutefois fermement rejeté au moins ces accusations jeudi soir dans une publication sur LinkedIn.

« Je n’ai jamais transmis d’informations confidentielles aux médias. Ni à Munich ni ailleurs. Je n’ai jamais rabaissé les personnes dont j’avais la responsabilité », a assuré Schmadtke. « Je suis exigeant, même dérangeant quand il est question de qualité. Je ne suis pas irrespectueux. Et rien de ce qui a été écrit n’avait le moindre rapport avec mon départ du Bayern Munich. Je ne parle pas publiquement des affaires internes. Je ne l’ai fait dans aucun des clubs où je suis passé et je continuerai à m’en tenir à cela. »