Des démarches juridiques séparent le Real Madrid d'un transfert de choix en provenance de Manchester United

Le Real Madrid étudie tous les détails d'un accord pour le recrutement de JJ Gabriel, le joueur âgé de 15 ans qui appartient encore à Manchester United, après avoir signifié aux responsables du club anglais son souhait de ne pas poursuivre avec les Red Devils.

La décision du jeune joueur, qui constitue le cas le plus récent de footballeurs cherchant à changer leur présent pour assurer leur avenir dans un climat d'incertitude, intervient en raison de son exclusion des plans de Michael Carrick, l'entraîneur de l'équipe première.

Selon le journal espagnol AS, le talent du jeune joueur avait attiré l'attention de nombreux grands clubs européens par le passé, mais sa décision de quitter Manchester United quelques jours avant ses 16 ans a déclenché l'effervescence au sein des directions sportives, au premier rang desquelles le Real Madrid et le Barça, qui entrent dans un nouveau chapitre de la bataille pour boucler son transfert.

Les origines irlandaises de JJ Gabriel ouvrent la porte à son départ d'Angleterre dans les prochains jours, alors que la présence de ce prometteur joueur à Barcelone a été évoquée ces dernières heures, après qu'il a été proposé il y a quelques jours au Real Madrid, dont les responsables étudient les détails d'un éventuel transfert et les risques qu'il pourrait comporter.

La direction de Valdebebas a pris contact avec le club anglais pour l'informer de toutes les évolutions concernant le jeune talent qui a récemment animé les rumeurs du marché des transferts, ainsi que de la possibilité de le voir rejoindre la Maison Blanche, sachant qu'il ne dispose d'aucun contrat professionnel avec Manchester United, ce qui facilite son départ. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.

Les doutes entourant ce transfert coïncident avec des contraintes juridiques ; en effet, depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la réglementation de la Fédération internationale de football (FIFA) n'autorise pas ses joueurs à quitter les îles avant l'âge de 18 ans, comme le reste des pays du monde, ce qui exige de lever toute ambiguïté quant à la liberté de transfert de Gabriel vers le continent européen.

Bien que l'Irlande se situe en dehors du cadre de la rupture économique et du travail avec le reste de l'Europe, le Real Madrid souhaite régler tous les détails avant de recruter un joueur qu'il suit et connaît parfaitement, la liberté de circulation des travailleurs dans l'Union européenne étant fixée à l'âge de 16 ans, âge que JJ Gabriel atteindra dans les premiers jours du mois d'octobre prochain.

JJ Gabriel porte un nom éloigné du caractère traditionnel des îles britanniques, malgré ses origines irlandaises. Selon la presse anglaise, cette appellation remonte à la conviction de son père qu'il allait engendrer un futur grand joueur, misant sur ce nom qu'il estimait doté d'un plus grand potentiel marketing.

Le père a réussi son pari sur le talent, en attendant ce que donnera son souhait de changer d'environnement, tandis que le Real Madrid s'est déjà mis en mouvement mais s'assure, avant de conclure tout accord, de la conformité de l'ensemble des démarches avec la réglementation de la Fédération internationale de football (FIFA).

Ces développements rappellent le précédent de la star norvégienne Martin Ødegaard, alors que les tournées des familles des jeunes talents à travers l'Europe pour choisir la destination adéquate sont devenues chose courante.

Ødegaard fut de ceux qui ont emprunté ce chemin au même âge que l'actuel joueur de Manchester United, lorsque ses agents et sa famille ont sillonné le continent à la recherche du club idéal avant de choisir le Real Madrid, dont les responsables cherchent actuellement à verrouiller tous les détails afin que le transfert ne se retourne pas contre eux.



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