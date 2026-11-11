Des décombres de la guerre au Bernabéu : l'invitation de Vinicius change la vie d'un enfant soudanais

Partager Suivez GOAL sur Google

La star brésilienne Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, a adressé un message vidéo en arabe à un enfant soudanais prénommé Zaher, qui a perdu ses deux jambes dans la capitale Khartoum en 2024, avant de retrouver la capacité de marcher grâce à deux prothèses.

Publicité

Vinicius a exprimé dans son message toute sa solidarité avec Zaher (13 ans), lui souhaitant de retrouver une vie normale et de recommencer à pratiquer le football. Il lui a également adressé une invitation officielle pour assister à l'un des matches du Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu et le rencontrer en personne.

Vinicius a déclaré dans son message : « J'ai appris ton histoire, je sais à quel point ces derniers mois ont été difficiles pour toi. J'espère que tu profiteras de tes nouvelles jambes artificielles, que tu recommenceras à jouer au football et que tu trouveras le bonheur. Tu le mérites. »

La star brésilienne a ajouté : « J'aimerais t'inviter à assister à un match à Madrid, nous pourrions passer la journée ensemble. »

Le message de Vinicius est intervenu après que la British Broadcasting Corporation, la BBC, a révélé l'histoire de Zaher dans un précédent reportage, dans lequel l'enfant indiquait que Vinicius était son joueur préféré, ce qui a poussé la star brésilienne à lui enregistrer un message de soutien personnel.

Publicité Publicité

Après avoir regardé le message, Zaher a déclaré : « Dites à Vinicius que je l'aime, son message m'a énormément remonté le moral. »

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

Les détails de l'incident remontent à l'année 2024, lorsque Zaher et sa mère Habiba étaient assiégés à Khartoum, dans un contexte de combats opposant l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide depuis 2023.

Alors qu'ils vendaient des lentilles dans les rues pour gagner leur pain, un drone s'est abattu près d'eux, ce qui a entraîné l'amputation des deux jambes de Zaher et la perte de sa capacité à marcher.

Publicité

Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF, plus de 17 millions d'enfants au Soudan ont besoin d'aide humanitaire, tandis qu'il a été établi qu'au moins 4 300 enfants ont été tués ou blessés, le nombre réel étant probablement bien plus élevé.

Après la publication du reportage de la BBC, l'avocate britannique d'origine soudanaise Dina Latif a lancé une campagne en ligne de collecte de dons, qui a permis de réunir 45 000 livres sterling, soit environ 60 000 dollars américains, pour couvrir les frais de traitement et de soins médicaux de Zaher.

Publicité

Faute de traitement adéquat disponible au Soudan, Zaher et sa mère ont été contraints de quitter le pays pour Le Caire, après des mois de préparation, notamment après avoir perdu leurs passeports et leurs certificats de naissance pendant la guerre.

Au Caire, Zaher a subi une opération chirurgicale, puis un programme de rééducation et de kinésithérapie qui a duré plusieurs mois, ainsi qu'un soutien psychologique pour l'aider à surmonter le traumatisme, jusqu'à ce qu'il parvienne à utiliser ses jambes artificielles, à marcher et à frapper de nouveau dans un ballon.

Publicité

Zaher et sa mère sont ensuite retournés à Khartoum, avec l'espoir que son histoire devienne un exemple attirant l'attention sur la souffrance de milliers d'enfants soudanais que la guerre a laissés avec des handicaps permanents.