Certains clubs de Premier League ont été « stupéfaits » par les commentaires formulés par le Premier ministre britannique Andy Burnham, qui semblaient minimiser la portée du verdict rendu contre Manchester City, au point qu'ils sont désormais « inquiets » d'une ingérence politique dans la procédure d'appel.

Manchester City a été officiellement reconnu coupable par la Premier League de 114 des 115 chefs d'accusation retenus contre lui, pour infractions financières.

Le Premier ministre britannique avait déclaré à la BBC qu'il serait « très inquiet » si les propriétaires de Manchester City décidaient de vendre le club après sa condamnation pour violation des règles financières de la Premier League.

Selon la radiotélévision britannique « BBC », les déclarations du Premier ministre britannique ont placé l'organisme indépendant de régulation du football dans une position délicate.

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Burnham a été soumis à une pression croissante concernant ses relations avec les propriétaires du club, originaires d'Abou Dabi, durant son mandat de maire du Grand Manchester.

Le niveau de scrutin a atteint un tel point que la cheffe du Parti conservateur, Kemi Badenoch, a réclamé au cabinet du Premier ministre la publication de tous les détails des réunions tenues entre le Premier ministre et de hauts responsables du club.

Des sources de haut niveau au sein du club ont déclaré avoir trouvé ces commentaires « très étranges », et qu'ils étaient « au mieux naïfs, au pire extrêmement manipulateurs, et que cela ne donne pas une bonne image ».

Une autre source a estimé que l'affaire était « maladroite », tandis qu'une autre source a affirmé qu'ils avaient été surpris que le Premier ministre « se soit trompé dans ses propos ».

Une commission indépendante a tenu en 2024 une audience qui a duré 42 jours et qui a abouti au verdict annoncé le mois dernier, une audience sur les sanctions restant encore à venir.

Une commission d'appel indépendante distincte examinera l'appel du club de Manchester City, qui continue de nier toute infraction.



