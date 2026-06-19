Des déclarations fracassantes de l'adjoint de Guardiola sur l'avenir du Real Madrid sous la houlette de Mourinho

L’entraîneur espagnol Carlos Vicens, actuellement à la tête du SC Braga au Portugal, a salué la nomination de José Mourinho au Real Madrid, affirmant que le « Special One » possède les épaules pour bâtir un groupe ultra-compétitif malgré l’ampleur de la tâche de reconstruction.

« Mourinho est un entraîneur de haut vol », a déclaré Vicens, qui a été l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City avant de s'installer au Portugal l'été dernier, dans une interview accordée au journal « AS ». « Il va construire une équipe compétitive, c'est sa marque de fabrique. »

L’entraîneur, qui a mené Braga en demi-finale de la Ligue Europa et en finale de la Coupe de la Ligue lors de sa première saison, a ajouté : « Il analysera minutieusement les atouts dont il dispose et les mettra au service de l’équipe pour remporter les matchs ; il fait également généralement preuve d’une grande perspicacité dans la gestion des faiblesses. »

Vicente souligne que Mourinho « connaît parfaitement le club et la compétition, et sait transmettre son message d’une manière unique », et souligne que le technicien portugais est « un homme intelligent capable de s’adapter à toute situation ». Selon lui, le style de « Special One » a évolué, passant d’un jeu contre-attaquant lors de son premier passage au Real à une domination basée sur la possession lors de son dernier passage à Benfica.

Interrogé sur le risque d’une éventuelle révolte des joueurs, Vinsens a coupé court aux spéculations : « Il a une forte personnalité et un caractère bien trempé, il ne fait pas de favoritisme, il a une longue expérience dans ce domaine et sait gérer un vestiaire rempli de stars. »

Interrogé sur son expérience aux côtés de Guardiola, fraîchement parti de Manchester City après dix ans, Vicens a affirmé : « C’est un entraîneur exceptionnel, capable d’évoluer et de s’adapter à son époque comme aux exigences de ses adversaires. Son style de jeu est universel et ses exploits demeurent difficiles à égaler. »

Interrogé sur l’hypothèse d’un passage de Guardiola sur le banc du Real Madrid, Vicens a conclu : « Je ne pense pas que nous verrons cela, mais sur le plan purement professionnel, Guardiola serait un excellent entraîneur pour n’importe quel club au monde. Pep est une valeur sûre. »