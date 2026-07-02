L’élimination du Sénégal dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 a provoqué une vague de critiques dans les médias sénégalais. Menés 2-0 jusqu’à la 86^e minute, les « Lions de la Teranga » ont finalement encaissé trois buts face à la Belgique, dont le dernier, inscrit sur penalty à la 119^e minute de la deuxième prolongation, a scellé une défaite aussi dramatique qu’inattendue (2-3).

Selon le réseau français RMC, la plupart des journaux et sites sénégalais ont qualifié ce revers non pas d’une simple défaite, mais d’un effondrement inacceptable, et ont pointé du doigt le sélectionneur national Babi Thiaw, auquel ils imputent la responsabilité principale de l’élimination.

Le coup de grâce à la 120e minute

Le journal « Yur-Yur » a titré : « Comment le sélectionneur a-t-il offert la qualification à la Belgique ? », estimant que « le coup de grâce à la 120^e minute porte la signature de Babi Thiaw seul », et qualifiant la séquence de « scénario cruel et incompréhensible ».

Le journal a ajouté que ce qui s’était passé « n’était pas un effondrement des joueurs, mais le résultat d’une gestion humaine et tactique catastrophique », soulignant que l’entraîneur s’était replié de manière excessive vers l’arrière, et qu’il a instillé la peur au sein de l’équipe par des changements qualifiés d’« illogiques », notamment le remplacement de Babi Jayi par Lamine Camara, une décision que le journal a jugée « suicidaire » et qui a contribué à anéantir l’énorme travail accompli par les joueurs tout au long du match.

Entré à la 66^e minute en remplacement de Pape Gaye, Lamine Camara a d’abord écopé d’un carton jaune dès sa première minute sur la pelouse, avant de commettre la faute, en toute fin de prolongation, qui a valu à la Belgique le penalty décisif.

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Un cauchemar tactique

« Le Soleil » n’a pas été en reste, choisissant un titre cinglant : « Un cauchemar tactique ! », affirmant que les décisions de Thiaw, notamment ses remplacements, avaient fait perdre l’équilibre à l’équipe et conduit directement à son élimination du tournoi.

Quant à L’Obs, il a frappé fort en Une : « Babi… Au revoir ! », illustrée par une photo du sélectionneur sénégalais, et a relayé les propos de l’ancien coach du club de Snips Ties, Jauso Drame, pour qui Thiaw « ne mérite plus de rester à la tête du staff technique de la sélection ».

Des choix catastrophiques

Dans le même ordre d’idées, « Libération Sénégal » a qualifié la défaite de « très cruelle », affirmant que l’entraîneur avait pris des « décisions catastrophiques et tragiques » qui ont précipité l’effondrement de l’équipe dans les dernières minutes.

D’autres quotidiens ont pointé la responsabilité de l’entraîneur : « Le Quotidien » parle « d’erreur technique de Babi Thiaw », tandis que « In Ket » pose la question directe : « Faut-il limoger Thiaw ? », tandis que « Riomi Sport » estime que l’entraîneur a « coulé la sélection sénégalaise de ses propres mains ».

De son côté, le site You Sport a souligné la douleur des joueurs tout en insistant sur le fait que « la responsabilité principale de cet échec incombe à l’entraîneur », estimant que ses choix techniques avaient été le facteur déterminant de la perte de la victoire.

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Thiaw, le principal responsable

Quant au site « Séné News », il a estimé que le Sénégal « ne peut s’en prendre qu’à lui-même », mais il a réaffirmé que le principal responsable de l’élimination était Thiaw, expliquant que le visage de l’équipe nationale avait complètement changé après les remplacements, contrairement à l’équipe belge dont les remplaçants ont réussi à renverser la situation, alors que ceux du Sénégal n’ont apporté aucune valeur ajoutée, que ce soit en termes de domination, de dynamisme ou d’impact.

De son côté, Thiaw a défendu ses choix malgré la vague de critiques, affirmant que le staff technique avait été contraint de procéder à des changements car plusieurs joueurs souffraient de fatigue et de problèmes physiques. Il a déclaré : « Nous avons dû effectuer ces remplacements, car certains joueurs n’étaient plus en mesure de continuer à jouer à cause de la fatigue. »

De son côté, le milieu de terrain Habib Diara, remplacé à la 73^e minute, a refusé de pointer du doigt l’entraîneur ou d’alimenter la polémique, rappelant que les joueurs portaient eux aussi une lourde responsabilité. Il a déclaré : « Quand on est sur le terrain, il faut tout donner. Nous ne l’avons pas fait comme il fallait, et nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes. »