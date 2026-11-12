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Le calme semble revenir progressivement au Real Madrid, après que l'équipe, l'institution et les supporters ont réussi à écarter le spectre d'une nouvelle crise dont les conséquences auraient été difficiles à supporter, en particulier après deux saisons que le club a achevées sans aucun titre.

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Le Real Madrid traverse actuellement une période différente, après avoir enchaîné 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues, une série qui représente le meilleur remède possible pour dissiper les inquiétudes qui ont entouré le club ces derniers temps.

Mais les résultats positifs n'ont pas été le seul facteur du retour à la stabilité, car certaines décisions administratives ont également contribué à offrir à l'institution davantage de sérénité et de confiance en l'avenir, parmi lesquelles la décision prise par la direction du club la semaine dernière d'intégrer la légende du tennis espagnol Rafael Nadal à son projet, selon un rapport du journal espagnol « Marca ».

Il y a un peu plus d'un mois, et plus précisément après la défaite dans le derby, l'atmosphère était tout à fait différente. José Mourinho était alors apparu lors d'une conférence de presse furieuse, avertissant qu'une nouvelle saison compliquée pourrait attendre le Real Madrid après deux saisons sans titre.

Mourinho avait déclaré à l'époque : « S'ils nous laissent tranquilles, et nous permettent de concourir dans des conditions équitables, alors nous avons encore beaucoup devant nous », en référence claire à sa colère face aux décisions arbitrales qu'a connues le match.

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La probabilité d'un nouvel échec du Real Madrid était fortement envisagée, même en attribuant une partie des causes de la crise au conflit avec la Ligue espagnole et le système arbitral. Cependant, les décisions de Mourinho lui-même ont ensuite joué un rôle plus important que celles des arbitres pour remettre l'équipe sur la voie de la stabilité.

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Les décisions de Mourinho changent la donne

L'entraîneur portugais a commencé à opérer des changements sportifs qu'il avait tardé à prendre, ne laissant plus Yan Diomande ou Bernardo Silva sur le banc pendant de longues périodes, tout en repositionnant Federico Valverde au poste d'arrière latéral et en utilisant Arda Güler dans des rôles plus avancés.

Ces décisions ont eu un impact évident sur le visage de l'équipe et ses résultats, étant intervenues à un moment où le Real Madrid avait besoin de véritables changements pour sortir de son état de confusion.

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La mission de Mourinho ne s'est pas arrêtée aux aspects techniques, car il a réussi avec le temps à contenir un certain nombre de fissures au sein du vestiaire, des crises qui apparaissaient davantage lorsque les résultats déclinaient, et dont certaines s'étaient manifestées durant les périodes de Xabi Alonso et d'Arbeloa.

La célèbre altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde n'était qu'un exemple des tensions qu'a connues l'équipe.

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La relation de Vinícius Júnior avec Xabi Alonso a également constitué un autre exemple de la fragilité du vestiaire, avant que les choses ne s'aggravent durant la période d'Arbeloa, surtout après que le Real Madrid eut perdu ses chances dans la course au titre, Kylian Mbappé étant l'un des joueurs à avoir reflété publiquement l'ampleur de la division au sein de l'équipe.

Mourinho échappe au bord du précipice

Les crises ne se sont pas limitées aux joueurs, car les blessures et la manière dont le staff médical les a gérées ont provoqué du bruit au sein du club, en particulier après l'épisode du déplacement de Mbappé en France pour passer des examens médicaux.

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Dans toutes ces circonstances, Mourinho s'est retrouvé proche du bord du précipice, et a fait face à un public au stade Santiago Bernabéu qui n'était plus prêt à en accepter davantage. Les résultats et les performances ne l'ont pas aidé, et les sifflets de désapprobation se sont poursuivis, avant que l'affaire du déplacement de Mbappé en France ne resurgisse après sa blessure avec la sélection de son pays, une crise que l'entraîneur lui-même a dû éclaircir lors d'une conférence de presse.

Même le dossier Vinícius a touché Mourinho, mais l'entraîneur a réussi à apaiser la situation. Le joueur a obtenu le soutien du Real Madrid, et dans le même temps le club a recruté Yan Diomande, qui s'est imposé dans la composition et est devenu un concurrent pour une place face au Brésilien, du moins jusqu'à son retour de blessure.

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Le plus important est que l'impression dominante actuellement est que la balle se trouve désormais dans le camp de Vinícius pour remettre sa situation en ordre, plutôt que ce soit l'entraîneur qui soit chargé de changer les choses pour lui. Et quelle que soit la décision que Mourinho prendra plus tard concernant le joueur, l'indicateur le plus important réside dans le fait que cette affaire ne semble pas susceptible d'avoir de grandes répercussions au sein du vestiaire ou sur la stabilité du club.

Le calme dans les bureaux du Real Madrid

Le calme ne s'est pas limité à l'équipe, mais s'est également étendu à la direction du Real Madrid, qui a renoncé à certaines batailles qui imposaient un bruit permanent autour du club, même si elle n'a pas abandonné tous ses différends.

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Après un pacte de non-agression ayant mis fin à l'affrontement avec l'Union européenne de football, parallèlement à l'abandon du projet de Super Ligue, la direction du Real Madrid a également entamé les démarches de retour à l'Association des clubs européens présidée par Nasser Al-Khelaïfi, après que les deux parties s'étaient trouvées auparavant dans une confrontation ouverte, outre la relation tendue avec Aleksander Čeferin.

Cela a contribué à rétablir un certain degré de normalité dans les relations du Real Madrid avec les deux institutions.

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De même, l'appel à des élections présidentielles annoncé par Florentino Pérez lors d'une conférence de presse controversée prend un sens différent avec le temps. Il constituait alors une source supplémentaire d'instabilité, mais après l'apaisement de la situation, le club dispose désormais de suffisamment de temps pour façonner son nouveau projet, au moins jusqu'en 2030.

Le dossier de la vente d'une part des actions du club à des investisseurs extérieurs, comprise entre 5 et 10 % de la valeur du Real Madrid, demeure l'un des dossiers les plus importants mis en suspens, dans l'attente de savoir si Pérez présentera le projet ou non. Cela nécessite une modification des statuts du club, mais le dossier ne figure pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale prévue le 21 novembre, ce qui signifie que la question restera en suspens pour le moment.

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En revanche, l'assemblée générale devrait approuver l'entrée de Rafael Nadal comme membre du conseil d'administration du Real Madrid, une initiative qui donne au projet actuel une impulsion supplémentaire et renforce l'idée de sa continuité, tout en ouvrant, même prématurément, la porte aux spéculations sur la possibilité d'une option future pour la succession à la tête de la direction.

Bien qu'il soit encore tôt pour tirer des conclusions sur l'avenir de Nadal au sein de la direction du club, l'arrivée de l'une des figures sportives les plus marquantes d'Espagne constitue un message rassurant pour les membres, renforce la marque du Real Madrid et préserve certains des symboles et de l'identité les plus importants du club.