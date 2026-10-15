Un grand joueur se doit d’avoir sa propre célébration de but. Nicolas Jackson se plante devant la caméra de télévision, le visage impassible, tend le pouce à l’horizontale, puis le lève lentement avant de le pointer brusquement vers le bas. Le tout s’achève par un « geste de décapitation » qui, dans d’autres championnats, comme l’a montré le cas de Paris Brunner à Monaco, peut même entraîner une longue suspension.

Pas en Premier League, où Jackson évolue de nouveau cette saison. À l’été 2025, Chelsea, par la voix de son entraîneur Enzo Maresca, ne voyait plus de possibilité de poursuivre sa collaboration avec l’attaquant, finalement prêté au Bayern Munich pour jouer les doublures de Harry Kane.

Là-bas, il s’en est honorablement sorti avec onze buts et quatre passes décisives en 34 matches officiels. Mais, du point de vue du Bayern, ses performances ne justifiaient pas non plus un transfert définitif au montant fixé à 65 millions d’euros. Une décision compréhensible : Jackson n’avait pas convaincu qu’il pouvait succéder à long terme à Harry Kane, encore indéboulonnable.

Il est donc retourné à Chelsea, qui n’a pas revu ses exigences financières à la baisse, bien que le club ne lui offre aucune perspective à Stamford Bridge. Fin août, Aston Villa a fini par passer à l’action, ayant un besoin urgent de remplacer Ollie Watkins, parti, à la pointe de l’attaque. Le club de Birmingham a déboursé 55 millions d’euros pour Jackson, une somme qui pourrait atteindre 75 millions d’euros grâce à des bonus liés aux performances.

Comment Aston Villa et Nicolas Jackson ont-ils commencé la saison ?

Sur le plan personnel, Jackson réussit ses débuts, même si Villa, cinquième en partant de la fin en Premier League, peine encore en championnat. Il a inscrit cinq buts en huit matches officiels avec son nouveau club, dont deux cette semaine lors de la convaincante victoire 6-0 contre Fenerbahçe en Ligue des champions. Il a une nouvelle fois ponctué sa performance de sa célébration bien à lui. Il n’en a jusqu’ici donné aucune explication, alimentant ainsi les spéculations sur Internet. L’interprétation la plus évidente est celle d’un geste de « gladiateur » : le pouce baissé et le signe de la gorge tranchée réclament la mort du combattant vaincu. Cela ne le rend pas plus élégant, mais plus singulier.

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Les supporters de Villa se moquent bien de la façon dont Jackson célèbre ses buts. Ce qui compte pour eux, c’est que l’un de leurs grands espoirs, aux côtés de Leon Goretzka, qui, après son arrivée en provenance du Bayern Munich, a fait ses débuts cette saison contre Fenerbahçe après une longue absence sur blessure, continue de marquer. Les conditions sont réunies : chez le vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, Jackson a retrouvé son entraîneur favori. Il avait déjà travaillé avec Unai Emery il y a plusieurs années à Villarreal et remporté la Ligue Europa sous ses ordres. « Jouer pour cet entraîneur est très important », a-t-il déclaré à propos d’Emery.

Emery fait systématiquement confiance à Jackson en attaque. Mais c’est aussi parce qu’après un important remaniement cet été, il manque d’autres options de qualité dans son effectif. Le Sénégalais de 25 ans doit encore convaincre ceux qui doutent toujours de lui. « S’il est vraiment si bon, pourquoi ne s’est-il pas imposé à Chelsea ? », s’est interrogé cette semaine Bryan King, ancien recruteur de Villa, auprès de Football Insider.

Les supporters de Villa n’ont aucune envie d’entendre la réponse tant que Jackson marque et célèbre ses buts à sa manière si particulière, même si celle-ci n’est guère de bon goût.