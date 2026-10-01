Le sélectionneur Jürgen Klopp avait déjà confirmé en conférence de presse que le joueur de 23 ans fêterait jeudi ses débuts avec l’équipe d’Allemagne en Ligue des nations.

Comme le rapporte le Kölner Stadt-Anzeiger , une clause du transfert d’Urbig au Bayern en janvier 2025 sera ainsi activée. À l’époque, les Munichois avaient versé une indemnité de transfert fixe de sept millions d’euros au 1. FC Cologne. Avec ces débuts en équipe d’Allemagne, celle-ci augmente désormais grâce à un bonus d’un peu plus d’un million d’euros.

Il ne s’agirait toutefois que d’une partie des bonus liés aux performances convenus. Au total, selon le journal, la somme pourrait grimper jusqu’à 15 millions d’euros.

Jonas Urbig était présent à la Coupe du monde comme gardien d’entraînement

Cette saison encore, Urbig n’est pas le gardien titulaire au Bayern et doit toujours s’effacer derrière Manuel Neuer. Le joueur de 23 ans a toutefois déjà prouvé ses qualités à plusieurs reprises. Au sein du Rekordmeister, il est considéré comme le successeur désigné de Neuer, désormais âgé de 40 ans.

Depuis le début de la saison, Urbig a disputé jusqu’ici deux matches officiels avec le Bayern. Ses débuts en équipe nationale, en revanche, se font encore attendre, même si Julian Nagelsmann l’avait convoqué pour la première fois en mars dernier. En raison d’une blessure à la capsule, il n’avait toutefois pas disputé la moindre minute. Lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Urbig était présent comme gardien d’entraînement.

Pour l’équipe d’Allemagne, l’enjeu est aussi de faire oublier le mauvais départ de l’ère Klopp. Après le match nul 1-1 lors des débuts du nouveau sélectionneur contre les Pays-Bas, une défaite 1-0 face à la Grèce a suivi. Face à la Serbie, Klopp a désormais une troisième occasion de décrocher sa première victoire comme sélectionneur.