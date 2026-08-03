Des critiques précoces frappent la star du Real avant son départ

Le transfert imminent de l'Argentin Franco Mastantuono, la pépite du Real Madrid, vers les rangs de la Fiorentina sous forme de prêt a suscité des réactions contrastées en Italie.

Mastantuono est lié au Real Madrid par un contrat jusqu'à l'été 2031, mais il se rapproche d'un départ en prêt en raison de son faible temps de jeu avec les Merengues.

Le média « Tutto Mercato Web » a rapporté que Giovanni Galli, ancien gardien de la Fiorentina, a émis des réserves sur le dossier Mastantuono, tout en reconnaissant le talent du joueur.

Galli a déclaré : « Bien sûr, Mastantuono a beaucoup d'attrait parce qu'il arrive du Real Madrid, mais il faut voir s'il possède les caractéristiques qui lui permettent de s'intégrer au sein d'une équipe collective. »

Il a ajouté : « Daniel Bertoni a dit que c'est un joueur capable de dribbler. Et dans une équipe organisée, il est normal d'avoir besoin d'un joueur talentueux capable de dépasser ses adversaires, mais il ne doit pas être un joueur qui se sert uniquement de la Fiorentina pour construire sa carrière. »

Giovanni Galli a conclu ses propos en disant : « Mastantuono doit venir ici pour faire progresser le niveau de la Fiorentina et rendre l'équipe meilleure, et c'est tout à fait différent. »

Âgé de 18 ans, Mastantuono a disputé 35 matchs avec le Real Madrid la saison dernière, pour un total de 1 484 minutes, inscrivant 3 buts et délivrant une seule passe décisive.