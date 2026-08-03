Goal.com
En direct€50
imago-sport-1071512847.jpgPRESSE SPORTS

Traduit par

Des critiques précoces frappent la star du Real avant son départ

Mercato
F. Mastantuono
Real Madrid
Fiorentina
LaLiga
Serie A
Argentine
Espagne
Italie

Le transfert imminent de l'Argentin Franco Mastantuono, la pépite du Real Madrid, vers les rangs de la Fiorentina sous forme de prêt a suscité des réactions contrastées en Italie.

Mastantuono est lié au Real Madrid par un contrat jusqu'à l'été 2031, mais il se rapproche d'un départ en prêt en raison de son faible temps de jeu avec les Merengues.

Le média « Tutto Mercato Web » a rapporté que Giovanni Galli, ancien gardien de la Fiorentina, a émis des réserves sur le dossier Mastantuono, tout en reconnaissant le talent du joueur.

Galli a déclaré : « Bien sûr, Mastantuono a beaucoup d'attrait parce qu'il arrive du Real Madrid, mais il faut voir s'il possède les caractéristiques qui lui permettent de s'intégrer au sein d'une équipe collective. »

Il a ajouté : « Daniel Bertoni a dit que c'est un joueur capable de dribbler. Et dans une équipe organisée, il est normal d'avoir besoin d'un joueur talentueux capable de dépasser ses adversaires, mais il ne doit pas être un joueur qui se sert uniquement de la Fiorentina pour construire sa carrière. »

Jeux d'amitié des clubs
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Jeux d'amitié des clubs
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Giovanni Galli a conclu ses propos en disant : « Mastantuono doit venir ici pour faire progresser le niveau de la Fiorentina et rendre l'équipe meilleure, et c'est tout à fait différent. »

Âgé de 18 ans, Mastantuono a disputé 35 matchs avec le Real Madrid la saison dernière, pour un total de 1 484 minutes, inscrivant 3 buts et délivrant une seule passe décisive.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google