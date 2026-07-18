Un violent orage a éclaté samedi soir dans le New Jersey (États-Unis), contraignant les sélections d’Espagne et d’Argentine à annuler leur dernière séance d’entraînement, à quelques heures de la finale de la Coupe du monde programmée dimanche. Une situation sans précédent qui perturbe la préparation de ce match décisif.

La Fédération espagnole de football a officiellement annoncé la suspension de la séance de « La Roja » au centre d’entraînement Melanie Lynn, précisant : « L’entraînement a été suspendu conformément au protocole de sécurité en vigueur aux États-Unis en cas d’orage. Les joueurs suivent actuellement une séance de récupération dans des locaux fermés. »

Le centre d’entraînement du Red Bull New York, où devait se dérouler la séance, a été plongé dans le chaos lorsque, à seulement 12 minutes du début de l’entraînement, des membres du personnel de la FIFA ont crié : « Tout le monde doit se mettre à l’abri. Les journalistes doivent regagner les zones qui leur sont réservées », après la réception d’une alerte officielle concernant un orage.

Conformément au protocole météorologique local, la séance a d’abord été reportée de trente minutes, délai minimum avant toute reprise d’activité en extérieur. Mais la persistance de l’orage a contraint les responsables à l’annuler définitivement.

À 11 h 30 précises, heure locale, la Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé un seul créneau disponible, de 12 h 15 à 13 h 00, mais quelques minutes plus tard, l’entraînement a été officiellement annulé.

Ce n’est pas la première fois que la sélection espagnole est confrontée à ce genre de situation depuis le début du tournoi : elle avait déjà subi des conditions similaires à Chattanooga, illustrant les défis climatiques posés par l’organisation de la Coupe du monde aux États-Unis.

De son côté, l’Argentine est restée cloîtrée au centre d’entraînement Red Bull, dans le New Jersey, en attendant une amélioration des conditions météorologiques, marquées par des orages accompagnés d’éclairs violents.

Une photographie saisissante a capturé un éclair intercepté par le paratonnerre du centre d’entraînement, illustrant la gravité des conditions météorologiques qui ont contraint les deux sélections à rester à l’abri.

Le sort de la séance d’entraînement de l’Argentine demeure incertain, alors que les deux formations doivent peaufiner leur préparation en vue d’une finale historique, suivie dimanche soir par des millions de supporters à travers le monde.