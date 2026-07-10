Des courts de tennis à la Coupe du monde… Le nouveau prodige belge fait trembler l'Espagne

Il n’a fallu que 90 minutes à Charles De Ketelaere pour s’imposer comme l’une des stars de la Coupe du monde 2026. Grâce à un doublé exceptionnel, il a mené la Belgique à une large victoire face aux États-Unis et à sa qualification pour les quarts de finale, volant ainsi la vedette à des joueurs habitués à occuper le devant de la scène au sein des « Diables Rouges ». Peu savent que le parcours de l’attaquant de l’Atalanta a d’abord croisé les courts de tennis, où il brillait en tant que jeune champion avant de se tourner vers le football. Il a surmonté des blessures qui ont failli écourter son rêve pour devenir, aujourd’hui, l’une des armes les plus redoutables qui menacent l’équipe d’Espagne au prochain tour.

Né à Bruges en 2001, il est considéré comme l’un des plus grands talents que le football belge ait produits ces dernières années. Si son parcours professionnel a connu un départ plus discret qu’attendu, il a su, sous les couleurs de l’Atalanta et de la Belgique, rappeler son immense valeur et s’imposer comme l’un des principaux artisans de la qualification de son pays pour les quarts de finale.

Face aux États-Unis en huitièmes de finale, De Ketelaere a joué un rôle décisif en inscrivant un doublé qui a permis à la Belgique de l’emporter et de se qualifier, malgré la vive polémique suscitée par le carton rouge reçu par Florin Balogun. La sélection belge n’a pas été déstabilisée et a poursuivi son chemin vers la victoire.

Après la rencontre, couronné homme du match, il a confié : « Réaliser une telle performance en match à élimination directe est formidable. C’est vraiment exceptionnel, et je suis très heureux de notre qualification. C’est sans aucun doute le plus beau jour de ma carrière. »

Un champion de tennis avant de devenir footballeur

Depuis son enfance, sa vie est rythmée par le sport : il pratique simultanément football et tennis. Entré à sept ans au centre de formation du Club Brugge, il continue de briller sur les courts et remporte, à dix ans, le championnat provincial de Flandre-Occidentale.

Malgré son immense talent, il a finalement renoncé au tennis pour se consacrer au football, expliquant au journal espagnol « Marca » que la pression psychologique liée à un sport individuel était trop lourde.

« La défaite est bien plus difficile à vivre au tennis. En football, on peut partager la responsabilité avec ses coéquipiers, tandis qu’au tennis, on assume tout seul », expliquait-il.

Il se souvient : « Je ne supportais pas les tricheurs, ceux qui criaient en prétendant que la balle était sortie alors qu’elle était encore en jeu. Je m’énervais beaucoup, au point parfois de frapper délibérément la balle hors des limites ou de cesser de jouer. »

En raison de ces sautes d’humeur, sa mère, Isabelle, dut faire appel à un coach spécialisé afin de l’aider à maîtriser ses émotions pendant les matchs.

Un talent hors norme dès son plus jeune âge

De Ketelaere se distinguait déjà partout où il passait. Son coach au Club Bruges (moins de 14 ans), Berger Vandeveld, le qualifiait de joueur hors pair.

Il a déclaré : « Il était le meilleur dans tout ce qu’il faisait. Et le plus étonnant, c’est qu’il parvenait à concilier le football, le tennis et l’étude du latin en même temps, alors que les autres n’y arrivaient pas. »

Il ajoutait que son taux de réussite dans tous les domaines était stupéfiant, ce qui le distinguait déjà nettement de ses camarades dès ses premières années.

À quatorze ans, il est déjà considéré comme l’un des plus grands talents de Belgique.

Son coach se souvient : « C’est le joueur le plus agile que j’aie jamais vu. Je le comparais à un patineur glissant avec une grande fluidité sur la pelouse. »

Le tournant intervient lors d’un tournoi international en France, où le Club de Bruges affronte des formations comme Monaco et Marseille.

Son entraîneur a alors commenté : « Charles était le seul capable de rivaliser avec les joueurs de ces équipes, voire de les surpasser. Alors que ses coéquipiers peinaient, lui ne semblait ressentir aucune pression. »

Des blessures qui ont failli mettre fin au rêve

Pourtant, le parcours du jeune Belge n’a pas été un long fleuve tranquille. En pleine poussée de croissance, il a été rattrapé par des douleurs récurrentes aux genoux, lesquelles ont altéré son niveau de jeu.

Son entraîneur, Cédric Flaminck, a confié : « Il avait complètement perdu son équilibre moteur et ne figurait plus parmi les meilleurs joueurs de sa catégorie d’âge. Sa mère venait souvent me voir en pleurant. »

Il a ajouté : « Tout le monde s’est mis à se demander : deviendra-t-il un jour un joueur de classe mondiale, ou ne sera-t-il qu’un joueur ordinaire ? »

Son coach Carlo van Grimbourg confie qu’il était rongé par l’angoisse : « Est-ce que je pourrai rejouer au football ? Cette douleur au genou disparaîtra-t-elle un jour ? »

Une fois remis sur pied, ses coachs prennent alors une décision surprenante : le repositionner temporairement en défense centrale.

L’objectif était de renforcer sa puissance physique et de lui apporter plus d’assurance dans les duels, deux domaines où il peinait encore à ses débuts.

Quelques mois plus tard, il retrouve le milieu de terrain, plus fort et plus mûr, mais doit encore peaufiner ses déplacements sans ballon.

Son entraîneur Rick De Meel a expliqué : « Il n’était pas paresseux, mais il ne savait pas quand intervenir au bon moment. Nous avons travaillé avec lui chaque jour pendant trois mois, jusqu’à ce que cela devienne aujourd’hui un souvenir qui nous fait rire. »



Une renaissance

De Ketelaere poursuit sa progression et fait ses débuts avec l’équipe première du Club Bruges à 18 ans.

Il dispute au total 120 matchs avec le club belge avant de rejoindre Milan lors de l’été 2022, dans le cadre d’un transfert supérieur à 30 millions d’euros, record historique du Club de Bruges à l’époque.

Mais son expérience en Serie A ne s’est pas déroulée comme prévu : il n’a pas marqué le moindre but en 42 matchs sous le maillot milanais, ce qui a soulevé des interrogations sur son avenir.

Prêté à l’Atalanta à l’été 2023, il a convaincu le club bergamasque de lever l’option d’achat définitive en 2024, pour plus de 23 millions d’euros.

C’est là qu’il a retrouvé son meilleur niveau et s’est imposé comme un élément incontournable de l’équipe, tant sous la houlette de Gian Piero Gasperini que sous celle de son successeur, Raffaele Palladino.

En 142 matchs sous le maillot bergamasque, il a inscrit 32 buts et délivré 31 passes décisives, confirmant ainsi son retour parmi l’élite du football continental.

L’un des atouts majeurs de la Belgique

De Ketelaere a honoré sa première sélection avec la Belgique en novembre 2020 contre la Suisse, mais c’est seulement sous l’ère Rudi Garcia qu’il s’est imposé comme titulaire.

Depuis, il est devenu un pilier des Diables Rouges, totalisant huit buts et quatre passes décisives en 34 sélections. Lors de la Coupe du monde, Garcia l’a aligné d’entrée en attaque, s’appuyant sur la bonne forme de Romelu Lukaku, arrivé au Qatar après un programme de préparation spécifique.

Muet lors de la phase de groupes et du huitième de finale face au Sénégal, il a éclaboussé la rencontre contre les États-Unis de deux buts, propulsant les siens en quarts de finale et adressant un avertissement à l’Espagne, son futur adversaire.

Après ce doublé, Charles De Ketelaere n’est plus seulement un espoir belge prometteur ou un joueur qui a retrouvé son éclat à l’Atalanta : il est devenu l’arme la plus redoutable de l’effectif des « Diables Rouges ». En quart de finale face à l’Espagne, il représentera un casse-tête pour la défense adverse. Passé du tennis au football après des blessures qui ont failli briser son rêve, le joueur d’Atalanta écrit aujourd’hui l’un des plus beaux chapitres de sa carrière sur la plus grande scène mondiale.