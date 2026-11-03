José Félix Díaz, directeur du journal espagnol « As », a révélé avoir reçu des menaces de mort et fait l'objet d'une campagne d'insultes et d'incitation à la haine, en raison de ses choix lors du vote pour le Ballon d'Or 2026, après avoir préféré le Français Kylian Mbappé à l'Espagnol Lamine Yamal dans la course au trophée.

Díaz a évoqué les détails de cette polémique lors de son passage dans l'émission télévisée « El Chiringuito », expliquant que les réactions à son vote avaient dépassé les limites du désaccord sportif, allant jusqu'à des menaces et des harcèlements visant des personnes de son entourage, ce qui a suscité son inquiétude pour ses proches.

Le journaliste espagnol a affirmé qu'il acceptait les divergences de points de vue concernant ses choix, mais qu'il refusait que la compétition sportive serve de prétexte à l'attaque et à la menace, critiquant ceux qui associent le patriotisme à un vote obligatoire en faveur du joueur portant la nationalité de leur propre pays.

Díaz a déclaré ne pas avoir anticipé l'ampleur de l'escalade dont il a été la cible, soulignant qu'il avait fait face à des tentatives de ternir son image et de l'inciter à la haine, bien que sa liste comptait 4 joueurs de la sélection espagnole, avec Mbappé en première position, suivi de Lamine Yamal en deuxième.

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Le directeur d'« As » a justifié son choix par le fait que le niveau global affiché par Mbappé était supérieur à la performance de Yamal, selon son évaluation technique, insistant sur le fait que le vote pour le Ballon d'Or relève de la conviction du journaliste et de son appréciation du niveau des joueurs, et qu'aucune règle ne l'oblige à accorder sa voix à l'un de ses compatriotes.

Pour conclure, Díaz a révélé avoir reçu des menaces de mort, affirmant qu'il n'y prêtait pas attention, malgré sa déception face aux positions de certains de ses confrères, tout en insistant sur la fierté qu'il tirait de son métier et sur son appartenance au jury du Ballon d'Or, ajoutant qu'il n'hésiterait pas à emprunter de nouveau le même parcours professionnel.