Des rapports de presse saoudiens ont révélé un rebondissement inattendu concernant l'avenir de l'Uruguayen Darwin Núñez, attaquant du club d'Al-Hilal, après que le joueur a exprimé son souhait de quitter les rangs du Zaïm durant la période actuelle.

Le journal saoudien « Al-Yaoum » a indiqué que Núñez avait discuté avec la direction d'Al-Hilal de la possibilité de résilier son contrat à l'amiable, dans un contexte où il souhaite vivre une nouvelle expérience à partir de la saison prochaine, précisant qu'il avait reçu des contacts de l'un des clubs américains désireux de s'informer sur sa situation.

Dans ce contexte, le journaliste réputé Ben Jacobs a confirmé via son compte sur la plateforme « X » que le club américain d'Atlanta United était entré en pourparlers préliminaires pour recruter l'attaquant d'Al-Hilal.

Jacobs a ajouté : « Núñez a déjà discuté avec Al-Hilal de la question de la résiliation du contrat à l'amiable, mais il reste toujours lié par un contrat en cours avec le club à ce jour. »

Ce rebondissement intervient après que Núñez est sorti des plans de l'entraîneur d'Al-Hilal, l'Italien Simone Inzaghi, qui a accepté le départ du joueur durant la période de transferts actuelle.

De son côté, le club d'Al-Hilal a entamé ses démarches pour rechercher un grand transfert offensif afin de renforcer sa ligne d'attaque, à la demande du staff technique.