Selon les informations du journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le buteur exige à nouveau qu’une clause libératoire soit inscrite dans son nouveau contrat. Kane voudrait ainsi se garder une porte de sortie en vue d’un retour en Premier League.

Mais ce n’est pas tout : le capitaine de la sélection anglaise insiste aussi pour obtenir un droit de préemption en faveur de Tottenham Hotspur. Son ancien club pourrait ainsi réagir si le Bayern acceptait une offre pour Kane et s’aligner aux mêmes conditions.

Les exigences de Kane ne constitueraient toutefois pas un obstacle, selon Romano. Une prolongation de contrat ne serait toujours plus qu’une question de temps. Depuis un moment déjà, il n’y a pratiquement plus le moindre doute sur le fait que le Rekordmeister allemand et l’Anglais vont s’entendre sur une prolongation de son contrat, qui court encore jusqu’en 2027.

Jusqu’à quand le nouveau contrat de Harry Kane doit-il courir ?

« Le frère de Harry et son père négocient actuellement avec Jan-Christian Dreesen. Je suis optimiste quant au fait qu’ils trouveront une bonne solution », a récemment expliqué Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du FCB, à l’Abendzeitung, tout en évoquant en même temps une « exception » en vue, selon laquelle l’âge avancé de Kane n’aura pas d’incidence sur la durée du contrat. Contrairement à d’autres joueurs de plus de 30 ans ces dernières années, le joueur de 33 ans ne se verrait pas proposer seulement un contrat d’un an. Une prolongation jusqu’en 2029 au moins est plutôt à l’étude.

Kane aussi avait récemment laissé entendre qu’un accord était proche. « Nous avons de bonnes discussions et nous sommes assez proches », a-t-il déclaré au journal anglais Independent, avant d’ajouter : « Il reste encore quelques détails à régler. Je pense qu’il ne faudra plus très longtemps avant qu’il y ait du nouveau. » Kane se sentirait « très bien dans l’équipe, avec l’entraîneur, dans l’environnement du club ».

Kane avait rejoint les bords de l’Isar à l’été 2023 en provenance de Tottenham Hotspur pour 95 millions d’euros et affiche depuis l’impressionnant bilan de 101 buts en 98 matches de Bundesliga. En Ligue des champions, il a marqué à 34 reprises en 39 rencontres. Cette année, Kane figure en outre parmi les favoris pour le Ballon d’Or, après avoir décroché le Soulier d’or avec un total de 73 buts pour le Bayern et l’Angleterre.

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