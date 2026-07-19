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Des comportements que je n'avais jamais vus auparavant… Une star française s'en prend à ses coéquipiers

France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde
A. Rabiot
France
Angleterre
É.-U.

« ... Nous nous sommes inclinés face à l'Angleterre d'une manière inacceptable »

Le milieu de terrain français Adrien Rabiot a publiquement critiqué ses coéquipiers en équipe de France après la lourde défaite des Bleus face à l'Angleterre.

Les Bleus se sont inclinés 6-4 face à l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde, tôt ce dimanche matin.

Le milieu de terrain, titulaire face aux Anglais, a critiqué sans détour l’attitude de ses coéquipiers, pointant notamment la première période où les Bleus ont été menés 0-4 par l’équipe de Tuchel. Il a déclaré : « Nous avons fait un début de match honteux en première mi-temps. J’ai vu chez certains joueurs des comportements que je n’avais jamais observés auparavant. »

Il a ajouté, selon le journal Marca : « C’est décevant, car c’était le dernier match pour laisser une bonne impression dans ce tournoi. »

Il a ajouté : « La déception était grande après la défaite face à l’Espagne, mais nous devions aller jusqu’au bout et nous ne pouvions pas baisser les bras de cette manière. »

Rabiot a ensuite décrit les échanges à la mi-temps, alors que les Bleus étaient menés 0-4, et la décision de réagir : « Nous avons discuté à la mi-temps et nous avons convenu que nous devions faire preuve de fierté ; les choses se sont nettement améliorées en deuxième mi-temps, car l’attitude que nous avions affichée en première mi-temps était inacceptable. »

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