Des comportements indécents ont provoqué un vif débat lors de la rencontre entre l’Armée royale et Renaissance Berkane

L'ambiance qui a précédé le coup d'envoi de la rencontre entre la Renaissance de Berkane et l'AS FAR, samedi dernier lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions africaine, a été marquée par une vive polémique après que les caméras ont filmé un comportement immoral de la part du joueur de Berkane, Amine Azri.

Les images, relayées par le quotidien marocain Al-Batal, montrent le joueur dans des gestes indécents et choquants, largement diffusés sur les réseaux sociaux.

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Azri a essuyé de vives critiques et de nombreuses voix réclament désormais une sanction de la part de la CAF.

En Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane et l’armée royale s’affronteront samedi prochain au stade municipal de Berkane, après la victoire des militaires (2-0) lors de l’aller.

Le vainqueur de cette confrontation marocaine défiera ensuite le lauréat de l’affiche entre l’Étoile Rouge tunisienne et les Mamelodi Sundowns sud-africains, dont l’aller est programmé dimanche à Tunis.