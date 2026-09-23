Andy Robertson s’est montré The Overlap très ouvert sur la saison difficile traversée par Liverpool la saison dernière. Le décès de Diogo Jota a eu un impact énorme, a expliqué le défenseur parti à Tottenham Hotspur.

« La saison dernière, nous avons perdu le feu et la conviction », soupire le latéral gauche, deux fois champion avec Liverpool et vainqueur de la Ligue des champions. « On se disait : qu’est-ce que ça peut bien faire, au fond ? Quand on voyait ce que la famille de Diogo traversait. Quand on voyait ses enfants. Nous étions en deuil, parce que c’était notre ami. »

Robertson constate également que les nouveaux joueurs se sont retrouvés dans une situation très difficile. Liverpool a dépensé des sommes énormes, notamment pour Florian Wirtz, Hugo Ekitike et Alexander Isak, mais il n’a jamais été question de conserver le titre de champion.

« Je me sens coupable vis-à-vis des nouveaux joueurs. Ils sont arrivés dans un club dont le cœur était brisé. Pour beaucoup d’argent, ces joueurs ont été transférés à Liverpool. Mais il a fallu des mois avant qu’ils trouvent leur place ici, parce qu’à ce moment-là, nous n’en avions tout simplement plus rien à faire du football. C’était la vérité », se remémore Robertson, revenu sur une année extrêmement difficile.

Robertson était très proche de Jota. « La semaine avant son décès, j’étais à son mariage. C’est l’une des choses les plus difficiles que vous aurez jamais à vivre : le voir lors du jour le plus heureux de sa vie, puis voir sa famille déchirée la semaine suivante. »

Selon le latéral gauche écossais, Arne Slot a très bien géré toute la situation. « Nous avons beaucoup parlé. Le manager a vraiment été très bon, pour être honnête. Notre préparation ne ressemblait pas à grand-chose, parce qu’Arne disait : si tu ne veux pas t’entraîner, tu ne t’entraînes pas. C’était son état d’esprit pendant la préparation. »

« Nous avions un psychologue qui travaillait déjà au club. Il a mis en place des groupes où l’on pouvait aller boire un café et parler. Nous l’avons fait assez souvent, et je pense que cela a aidé », conclut Robertson.