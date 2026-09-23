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Rian Rosendaal
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Des compliments pour Slot pour la manière dont il a géré la mort tragique de Jota

Liverpool
D. Jota

Andy Robertson s’est montré The Overlap très ouvert sur la saison difficile traversée par Liverpool la saison dernière. Le décès de Diogo Jota a eu un impact énorme, a expliqué le défenseur parti à Tottenham Hotspur.

« La saison dernière, nous avons perdu le feu et la conviction », soupire le latéral gauche, deux fois champion avec Liverpool et vainqueur de la Ligue des champions. « On se disait : qu’est-ce que ça peut bien faire, au fond ? Quand on voyait ce que la famille de Diogo traversait. Quand on voyait ses enfants. Nous étions en deuil, parce que c’était notre ami. »

Robertson constate également que les nouveaux joueurs se sont retrouvés dans une situation très difficile. Liverpool a dépensé des sommes énormes, notamment pour Florian Wirtz, Hugo Ekitike et Alexander Isak, mais il n’a jamais été question de conserver le titre de champion.

« Je me sens coupable vis-à-vis des nouveaux joueurs. Ils sont arrivés dans un club dont le cœur était brisé. Pour beaucoup d’argent, ces joueurs ont été transférés à Liverpool. Mais il a fallu des mois avant qu’ils trouvent leur place ici, parce qu’à ce moment-là, nous n’en avions tout simplement plus rien à faire du football. C’était la vérité », se remémore Robertson, revenu sur une année extrêmement difficile.

Robertson était très proche de Jota. « La semaine avant son décès, j’étais à son mariage. C’est l’une des choses les plus difficiles que vous aurez jamais à vivre : le voir lors du jour le plus heureux de sa vie, puis voir sa famille déchirée la semaine suivante. »

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Selon le latéral gauche écossais, Arne Slot a très bien géré toute la situation. « Nous avons beaucoup parlé. Le manager a vraiment été très bon, pour être honnête. Notre préparation ne ressemblait pas à grand-chose, parce qu’Arne disait : si tu ne veux pas t’entraîner, tu ne t’entraînes pas. C’était son état d’esprit pendant la préparation. »

« Nous avions un psychologue qui travaillait déjà au club. Il a mis en place des groupes où l’on pouvait aller boire un café et parler. Nous l’avons fait assez souvent, et je pense que cela a aidé », conclut Robertson.

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