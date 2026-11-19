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Fait inédit dans le football anglais, les clubs de Premier League ont décidé d'entrer eux-mêmes dans la bataille judiciaire. Le message est clair : nous ne laisserons pas le conseil d'administration seul face aux sponsors de Manchester City.

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Les clubs anglais ont accepté de prendre en charge les frais juridiques du conseil d'administration de la Premier League si les sponsors de Manchester City décidaient de le poursuivre en justice à titre personnel.

Une décision sans précédent lors d'une réunion à Londres

Les clubs de Premier League prendront en charge les frais du conseil d'administration si les sponsors de Manchester City engagent une action en justice contre lui.

Lors d'une réunion organisée jeudi à Londres, qui rassemblait les propriétaires et les dirigeants des clubs, la première depuis le verdict rendu contre City en septembre, un vote a eu lieu. Un club s'y est opposé, selon des sources au fait du résultat, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat faute d'être autorisées à parler publiquement et l'ont confirmé à « The Athletic ».

En vertu de cette décision, Richard Masters, directeur général de la Premier League, sera couvert financièrement en cas de poursuites engagées contre lui.

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La décision concerne également les quatre autres membres du conseil d'administration : Alison Brittain, présidente du conseil, et trois membres non exécutifs, Mai Fyfield, Dharmash Mistry et Matthew Ryder.

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La réunion, qui s'est tenue à l'hôtel Savoy, dans le centre de Londres, a débuté par le vote sur ce point. Malgré l'opposition d'un club, le débat sur le sujet a été limité, selon les sources, et ni Manchester City ni ses sponsors n'ont été mentionnés explicitement au cours de la réunion.

Selon les mêmes sources, l'objectif est de garantir que le conseil d'administration de la Premier League conduise ses activités et prenne des décisions dans l'intérêt des clubs et du championnat, sans favoritisme ni discrimination. Fait notable, aucun plafond n'a été fixé jeudi pour la contribution de chaque club.

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Les sponsors de City menacent de porter l'affaire en justice

Etihad Airways, sponsor maillot de longue date du club et partenaire des droits de dénomination de son stade, a annoncé en septembre envisager une action en justice après qu'une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de plus de 100 chefs d'accusation liés à des violations des règles financières entre 2009 et 2018.

Manchester City aurait, selon ces accusations, gonflé artificiellement ses revenus et réduit ses coûts au moyen de montages de « financement déguisé », comme des contrats et des accords « fictifs » qui auraient été « fabriqués » pour dissimuler des apports et des investissements en capital provenant d'Abu Dhabi United Group, propriétaire du club.

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La commission a conclu que « le comportement du club démontre clairement son intention de contourner les règles de la Premier League ». Dans un communiqué de la Premier League, Masters a déclaré que Manchester City avait « enfreint les règles de manière systématique » « pendant près de dix ans ».

En réaction au verdict, Etihad Airways a affirmé dans un communiqué transmis à « The Athletic » qu'elle « rejette catégoriquement toute conclusion, constatation ou insinuation selon laquelle la compagnie aérienne aurait été impliquée dans des arrangements commerciaux inappropriés ».

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Elle a ajouté être « profondément préoccupée par la manière dont cette affaire a été rendue publique », estimant que « le manque de clarté et de transparence, ainsi que la divulgation sélective d'informations, ont eu des effets préjudiciables pour Etihad Airways, bien que son nom ne soit pas cité dans la décision publiée ».

Et de poursuivre : « Etihad Airways consultera des conseillers juridiques spécialisés sur les options et les recours juridiques disponibles pour protéger ses intérêts. »

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Dans un communiqué adressé au « Times » de Londres le 16 novembre, un porte-parole d'Etisalat, autre sponsor de Manchester City, a fait part de l'intention de l'entreprise d'engager une démarche similaire : « Emirates Telecommunications (Etisalat) considère les conclusions publiées par la Premier League au sujet d'Etisalat comme totalement fausses et offensantes. »

Le communiqué ajoute : « Etisalat examine sérieusement toutes les options relatives à ses droits et aux voies de recours juridiques disponibles dans cette affaire. »

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City fait appel, un paradoxe qui fait débat

Manchester City a fait appel du verdict, qui pourrait entraîner sa relégation à l'échelon inférieur, et a clamé son innocence en contestant vivement les conclusions. Cette procédure est toujours en cours.

Paradoxalement, si Manchester City figurait parmi les clubs de Premier League et que ses sponsors décidaient de poursuivre Masters et les autres membres du conseil d'administration, le club devrait contribuer à couvrir ces frais.

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Par ailleurs, lors de la réunion, Howard Webb, directeur de l'arbitrage, a présenté un point d'étape sur l'arbitrage, tandis qu'une autre partie des échanges a été consacrée aux discussions en cours sur un accord avec l'English Football League (EFL), qui n'a toutefois pas fait l'objet d'un vote.