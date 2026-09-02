Le joueur de 24 ans avait refusé à la fin de la saison écoulée une prolongation de contrat souhaitée par le SC Fribourg et avait au lieu de cela affiché publiquement ses envies de départ.

Mais comme les offres concrètes de clubs de Premier League, où Atubolu aurait figuré sur les tablettes, ne se sont pas matérialisées, et que le SC avait déjà recruté Mio Backhaus, en provenance du Werder Brême, comme successeur, le gardien aux 22 sélections avec les Espoirs allemands s’est soudain retrouvé menacé de tribune.

Atubolu a passé toute la préparation à Fribourg, en s’entraînant individuellement à l’écart du groupe. Peu avant la fermeture du marché des transferts, les discussions avec l’Eintracht se sont finalement concrétisées. Comme Francfort ne pouvait visiblement pas assumer l’indemnité d’un transfert définitif cet été, le scénario d’un prêt avec option d’achat et possible obligation d’achat s’est imposé.

« Tout est allé si vite que je n’ai même pas pu réfléchir. Pour être honnête : j’attendais ce moment depuis très longtemps. De nombreuses semaines étaient passées et je suis très heureux de faire désormais ce que j’aime : être sur le terrain et jouer au football pour l’Eintracht Francfort », a expliqué le gardien en conférence de presse.

Il s’est dit aujourd’hui très soulagé et heureux d’avoir trouvé à la SGE une porte de sortie à sa situation compliquée. « C’est un club génial que j’aime beaucoup. Peut-être qu’à l’instant T de la saison dernière, il n’était pas là où il devait être. Mais j’ai vraiment très envie d’être ici. »

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Noah Atubolu s’exprime sur le feuilleton de son transfert cet été

Le joueur de 24 ans a toutefois souligné que, durant le marché des transferts désormais clos, plusieurs choses s’étaient produites avec lesquelles il n’était personnellement pas du tout d’accord. Atubolu n’est pas entré dans les détails, mais entre les lignes, on pouvait percevoir sa frustration face à des promesses et des accords non tenus.

« Il s’est passé beaucoup de choses après la finale de la Ligue Europa. Avant le match contre l’Union, je n’avais plus joué depuis huit semaines. Ce n’est un secret pour personne : ce qui s’est passé pendant l’été n’a pas été très agréable », a déclaré Atobolu. « J’en ai tiré le meilleur. Tout n’a pas toujours été au top et ce n’était pas une période facile non plus. Il s’est passé des choses qui ne passent pas. Pour le décrire ainsi. »

Avec l’Eintracht Francfort, il a fêté ses débuts le week-end dernier lors du match nul 3-3 contre l’Union Berlin. Pour la saison à venir, il est prévu comme numéro un incontestable dans l’équipe de l’entraîneur Adi Hüther.