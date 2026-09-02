Le joueur de 24 ans avait refusé à la fin de la saison écoulée une prolongation de contrat souhaitée par le club au SC Fribourg et avait au contraire affiché publiquement son envie de partir.

Mais comme les offres concrètes de clubs de Premier League, chez lesquels Atubolu aurait figuré sur les tablettes, ne sont pas arrivées, et que le SC avait déjà recruté Mio Backhaus, en provenance du Werder Brême, comme successeur, le joueur aux 22 sélections avec les Espoirs allemands s’est soudain retrouvé menacé par la tribune.

Atubolu a passé toute la préparation à Fribourg, en s’entraînant individuellement à l’écart du groupe. Peu avant la fermeture du mercato, les discussions avec l’Eintracht se sont finalement intensifiées. Comme Francfort ne pouvait visiblement pas assumer l’indemnité de transfert pour un achat dès cet été, le scénario d’un prêt assorti d’une option d’achat et d’une possible obligation d’achat s’est imposé.

« Tout est allé si vite que je n’ai même pas pu réfléchir. Pour être honnête, j’attendais ce moment depuis très longtemps. De nombreuses semaines s’étaient écoulées et je suis très heureux de pouvoir désormais faire ce que j’aime. C’est-à-dire être sur le terrain et jouer au football pour l’Eintracht Francfort », a expliqué le gardien lors d’une conférence de presse.

Il a assuré être aujourd’hui très soulagé et heureux d’avoir trouvé au SGE une issue à sa situation compliquée. « C’est un super club que j’aime beaucoup. Peut-être que, sur l’instantané de la saison dernière, il n’était pas là où il devait être. Mais je suis vraiment ravi d’être ici. »

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Noah Atubolu s’exprime sur le feuilleton de son transfert cet été

Cela étant, le joueur de 24 ans a souligné que, durant le mercato désormais clos, certaines choses se seraient produites avec lesquelles il n’était personnellement pas du tout d’accord. Atubolu n’est pas entré dans les détails, mais entre les lignes, on pouvait percevoir sa frustration face à des promesses et des accords qui n’ont pas été tenus.

« Il s’est passé beaucoup de choses après la finale de la Ligue Europa. Avant le match contre l’Union, cela faisait huit semaines que je n’avais plus joué. Ce n’est un secret pour personne, tout ce qui s’est passé pendant l’été n’a pas été très agréable », a déclaré Atobolu. « J’en ai tiré le meilleur. Tout n’a pas toujours été parfait et cela n’a pas été une période facile non plus. Il s’est passé des choses qui ne passent pas. Pour le décrire ainsi. »

Avec l’Eintracht Francfort, il a fêté ses débuts le week-end dernier lors du match nul 3-3 contre l’Union Berlin. Pour la saison à venir, il est prévu comme numéro un indiscutable dans l’équipe du coach Adi Hüther.