Partager Suivez GOAL sur Google

José Mourinho continue de prouver sa capacité à lire les matchs et à peser sur leur issue grâce à ses interventions tactiques et à ses changements audacieux. Le technicien portugais a mené le Real Madrid à 10 victoires consécutives, dont 4 obtenues après avoir été mené au score, grâce à des décisions décisives prises en cours de rencontre.

Publicité

Selon le quotidien espagnol AS, Mourinho prend toujours soin de détourner les projecteurs de sa personne lorsqu'on salue sa gestion des matchs. Il répond ainsi : « Le mérite leur revient », et répète après chaque remontada : « C'est à eux qu'on le doit ».

Pourtant, ses interventions tactiques sont devenues la marque de fabrique de son deuxième passage à la tête du Real Madrid, après avoir joué un rôle majeur dans cette série de victoires consécutives.

Quatre de ces succès, face à la Roma, l'AEK, le Celta Vigo et Eindhoven, sont arrivés après que le Real Madrid a renversé un retard au score. Chacune de ces remontées porte clairement la signature de Mourinho, qui ne s'est pas contenté de changements classiques mais a su lire les besoins de son équipe et intervenir au bon moment.

L'empreinte du technicien portugais ne se limite pas aux matchs où son équipe est revenue au score. D'autres décisions ont permis d'engranger des points, comme sa décision de faire sortir Camavinga dans les dernières minutes du Clásico, ou encore sa façon de gérer le temps de jeu d'Espí, ce qui s'est vu lors des rencontres face à l'Espanyol et à Elche.

Publicité Publicité

Ces situations révèlent la justesse de la lecture du jeu de Mourinho et sa rapidité à réagir aux évolutions des matchs, mais aussi sa disposition à prendre des décisions audacieuses qu'il n'hésite pas à appliquer, même lorsqu'elles comportent des risques tactiques.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Après une excellente seconde période face à Eindhoven, le technicien portugais a reconnu que son équipe devait encore progresser : « Il y a encore des choses à améliorer », avant d'ajouter : « Il y aura toujours des choses à améliorer si nous livrons une première période comme celle-là ». Une manière de mettre l'accent sur les lacunes plutôt que de se contenter de saluer la prestation de son équipe.

Interrogé sur les raisons du changement de visage du Real Madrid pendant le match, Mourinho l'a attribué à l'entrée de Bernardo Silva et d'Arda Güler : « C'est arrivé parce que nous avons joué avec Bernardo et Arda. Tout ce que ces deux joueurs savent faire, c'est jouer au football. Ce ne sont pas des joueurs défensifs ni des joueurs attachés à un poste précis, mais nous avons donné une autre dynamique au match ».

Publicité

Face à Eindhoven, Mourinho a pris la décision audacieuse de sortir Tchouaméni et de miser sur le duo Arda Güler-Bernardo Silva au milieu de terrain. Ce choix a offert davantage d'options offensives à l'équipe, mais il a en contrepartie laissé plus d'espaces à exploiter pour l'adversaire.

Le technicien portugais n'a pas laissé son équipe exposée sans réagir : il a procédé à un double changement en défense centrale en faisant entrer Huijsen et Konaté à la place de Militão et Rüdiger, les deux premiers affichant actuellement plus de confiance et une meilleure capacité à gérer les duels.

Publicité

Ce réajustement défensif a permis à Mourinho de faire remonter le pressing et de réduire les distances entre les lignes, rendant le Real Madrid plus compact dans ses déplacements, avant que l'entrée de Jude Bellingham ne vienne parachever la transformation recherchée.

Des remontadas signées Mourinho

Contre la Roma, la capacité de Mourinho à changer le cours des rencontres est apparue au grand jour. Mené 3-1, le Real Madrid a vu son entraîneur portugais lancer ses interventions à la 59e minute avec les entrées d'Endrick à la place de Vinicius et d'Arda Güler à la place de Dumfries.

Publicité

Ces changements ne se sont pas limités à dynamiser l'attaque : Mourinho a replacé Valverde au poste de latéral, associé Güler à Tchouaméni au milieu de terrain, basculé Diomande sur le côté gauche et installé Endrick sur le flanc droit.

Le technicien portugais a ensuite effectué une deuxième salve de changements, véritable tournant du match, en faisant entrer Bernardo Silva à la place de Tchouaméni, Carreras à la place de Cucurella et Carlos Espí à la place de Diomande.

Publicité

Ces choix ont rapidement porté leurs fruits : le Real Madrid a inscrit 3 buts en seulement 7 minutes, par Espí, Endrick et Rüdiger, transformant son retard en victoire grâce à une série de décisions tactiques successives.

Le scénario s'est répété face à l'AEK. Mené 2-1 à l'approche de la 75e minute, le Real Madrid a vu Mourinho lancer Endrick, Valverde et Carreras, avant de faire entrer Brahim Díaz et Carlos Espí. Des changements qui ont fini par faire pencher la balance et renverser le score.

Publicité

Contre le Celta Vigo, Mourinho est de nouveau intervenu avec une série de changements qui ont contribué à faire la différence, en faisant entrer Valverde, Cucurella et Vinicius à la place de Bernardo Silva, Carreras et Trent, à la 57e minute.

Le technicien portugais a complété ses ajustements en lançant Endrick à la place de Diomande à la 71e minute, puis Espí à la place de Camavinga à la même minute, poursuivant sa quête de solutions pour donner l'avantage à son équipe.

Publicité

Ainsi, les changements de Mourinho ne sont plus de simples retouches dans la composition d'équipe : ils sont devenus un facteur déterminant dans les résultats du Real Madrid, le technicien portugais ayant prouvé sa capacité à modifier le cours des matchs chaque fois que son équipe avait besoin d'une intervention décisive. Comme le résume l'article, quand Mourinho bouge ses pions, les fruits finissent forcément par tomber.