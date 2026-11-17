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La liste des sélections qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des nations 2026-2027 est désormais complète. La phase de groupes a livré l'identité des huit équipes qui poursuivront l'aventure, à raison d'un premier et d'un deuxième pour chacun des groupes de la Ligue A. Tous les regards se tournent maintenant vers le tirage au sort de vendredi prochain, qui dessinera des affiches très attendues entre les grandes nations du continent européen.

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La présente édition est marquée par une rude concurrence entre plusieurs des meilleures sélections européennes. L'Allemagne, la France, l'Angleterre et le Portugal ont terminé en tête de leur groupe, tandis que la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et la Norvège se sont qualifiés à la deuxième place. Les qualifiés sont ainsi répartis en deux chapeaux avant le tirage au sort.

Dans le groupe 1, la France a validé son billet en terminant en tête avec 13 points, devant la Belgique, deuxième avec 12 points. L'Italie a pris la troisième place avec 10 points, tandis que la Turquie a fini lanterne rouge sans le moindre point.

Dans le groupe 2, l'Allemagne s'est emparée de la première place avec 11 points, devançant à la faveur des confrontations directes les Pays-Bas, deuxièmes avec le même total. La Grèce s'est classée troisième, elle aussi avec 11 points, et la Serbie a terminé dernière sans le moindre point.

Le groupe 3 a, quant à lui, donné lieu à une lutte acharnée jusqu'à la dernière journée, avant que l'Angleterre ne s'adjuge la première place avec 15 points, devant l'Espagne à la différence de buts. La Roja a terminé deuxième avec le même total, tandis que la Croatie a pris la troisième place avec 6 points et que la Tchéquie a fini dernière sans le moindre point.

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Dans le groupe 4, le Portugal a bouclé la phase de groupes en tête avec 15 points , tandis que la Norvège a arraché le second billet qualificatif en prenant la deuxième place avec 9 points, devant le Danemark, troisième avec le même total. Le pays de Galles a terminé quatrième avec 3 points.

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Les quatre vainqueurs de groupe sont donc la France, l'Allemagne, l'Angleterre et le Portugal, tandis que la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et la Norvège se sont qualifiés à la deuxième place. Ces huit sélections se disputeront les billets pour les demi-finales de la compétition.

Le règlement de l'épreuve avantage le premier de chaque groupe lors du tirage au sort des quarts de finale : il affrontera l'une des équipes classées deuxièmes d'un autre groupe, deux sélections s'étant déjà rencontrées en phase de groupes ne pouvant pas se retrouver. Les matchs aller se joueront sur la pelouse des deuxièmes, tandis que les premiers de groupe accueilleront les matchs retour.

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Les regards se tournent désormais vers Nyon, en Suisse, où se tiendra le tirage au sort des quarts de finale le vendredi 20 novembre. Il déterminera les quatre affiches qui ouvriront la voie du dernier carré, avec en toile de fond la perspective de chocs entre les grands du continent.

Le tirage pourrait bien accoucher d'affiches de très haut niveau, avec la présence de sélections du calibre de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Portugal, des Pays-Bas et de la Belgique. De quoi ouvrir la porte à des chocs européens très attendus, qui pourraient opposer d'anciens vainqueurs de l'épreuve à des sélections désireuses d'écrire une nouvelle page de leur histoire.

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Les quarts de finale se disputeront en matchs aller-retour du 25 au 30 mars 2027. Les quatre vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales, programmées dans le cadre du Final Four de la compétition, du 9 au 13 juin 2027.