Dans une affaire insolite qui place une star du Real Madrid face à la justice espagnole, le tribunal pénal de Madrid a fixé au 21 décembre l'ouverture du procès du défenseur français Ferland Mendy, accusé d'être responsable d'une attaque sanglante menée par ses chiens contre un mineur de 17 ans.

Le ministère public réclame une amende de 1 200 euros à l'encontre du défenseur madrilène, ainsi qu'une indemnisation des victimes à hauteur de 5 700 euros.

Selon une ordonnance de procédure rendue le 1er octobre, rapportée par le quotidien espagnol « Sport », l'audience se tiendra dans le bâtiment du tribunal situé rue Julián Camarillo, à Madrid, avec la convocation de toutes les parties concernées, à savoir Mendy, les témoins, les experts et les victimes, le joueur devant témoigner avec l'assistance d'un interprète de français.

L'histoire de quatre chiens en fuite et d'une fin tragique

Les détails de ces faits glaçants remontent à l'après-midi du 4 janvier 2023, lorsque quatre des chiens de Mendy se sont échappés de son domicile d'Alcobendas, après qu'il a négligé de fermer correctement le portail.

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Dès leur arrivée dans une zone résidentielle, l'un des chiens s'est approché d'une femme qui promenait son chien et a attaqué ce dernier avec férocité, lui infligeant de graves blessures qui ont finalement conduit les vétérinaires à l'euthanasier.

Le drame ne s'est pas arrêté là : lorsqu'un jeune homme de 17 ans, qui promenait lui aussi son chien, a vu ce qui se passait, il s'est précipité au secours de la femme, devenant ainsi la victime suivante.

Le jeune homme a été violemment mordu à la jambe gauche, ce qui lui a laissé quatre cicatrices dont certaines atteignent deux centimètres de diamètre. Il a subi une intervention chirurgicale et il a fallu 30 jours pour sa guérison.

Son chien n'a pas été épargné par l'attaque : il a été mordu au cou et à la poitrine, et a perdu une dent, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence.

Négligence grave et chiens non vaccinés

Le ministère public a clairement accusé Mendy de négligence, affirmant qu'il « a manqué à son devoir de diligence et n'a pas pris les précautions attendues d'une personne soucieuse de s'occuper d'animaux de grande taille, en ne s'assurant pas que le portail était bien fermé après l'entrée du véhicule ».

Le ministère public a ajouté que cette négligence « a provoqué la fuite des chiens de l'enclos et leur a permis de rester en liberté dans la rue pendant une durée indéterminée, créant ainsi une situation dangereuse pour les personnes et les autres animaux ».

L'enquête a révélé une autre surprise : les quatre chiens du joueur « n'étaient pas équipés de puces électroniques d'identification, ne bénéficiaient pas de l'assurance responsabilité civile obligatoire et n'avaient pas reçu le vaccin contre la rage ».

Le juge d'Alcobendas qui a renvoyé Mendy en procès a convoqué comme témoins le jeune homme blessé, son père, propriétaire du chien blessé, ainsi que la propriétaire du chien euthanasié, de même que les policiers d'Alcobendas qui sont intervenus sur les lieux.



