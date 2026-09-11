Des chants homophobes coûtent une amende de 35 000 euros à un club de Premier League

La Fédération anglaise de football (FA) a infligé une amende de 30 000 livres à Hull City (près de 35 000 euros) pour des chants homophobes. Trois supporters ont entonné ces paroles en février dernier lors du match de FA Cup contre Chelsea. Hull a accepté l’amende et lance un appel à tous ses fans.

« Hull City condamne dans les termes les plus fermes le langage insultant et inapproprié des supporters concernés », écrit le club dans un communiqué. « Le chant “rent boy” en question est considéré comme une insulte homophobe et son utilisation peut constituer un crime de haine. »

“Rent boy” est utilisé en anglais, de manière informelle, pour désigner un jeune prostitué qui propose ses services contre rémunération, le plus souvent à d’autres hommes. Le chant a été repéré en première période, après quoi le speaker du stade a demandé d’y mettre immédiatement fin et a rappelé que des caméras étaient présentes.

Le speaker a indiqué en seconde période que des mesures avaient été prises et que des arrestations avaient eu lieu. « Les trois supporters identifiés comme étant responsables des chants homophobes ont été bannis par le club pour une durée minimale de trois ans », poursuit Hull dans son communiqué.

« Les personnes prises en train d’utiliser ce type de chant peuvent être arrêtées et poursuivies au pénal. » Hull se déplacera samedi sur le terrain de Chelsea. « À l’approche du match à l’extérieur de samedi à Stamford Bridge, le club rappelle à tous les supporters que toute forme de discrimination est totalement inacceptable et ne sera pas tolérée. »

« Le club applique une politique stricte de tolérance zéro et continuera à travailler avec les autorités compétentes afin de s’assurer que des mesures appropriées soient prises contre toute personne responsable d’un comportement discriminatoire. »

Hull souligne enfin qu’il s’engage en faveur de « l’égalité, la diversité et l’inclusion ». « Et tous nos supporters ont un rôle à jouer pour faire en sorte que les jours de match soient sûrs et accueillants pour tout le monde. Le club continuera à dialoguer régulièrement avec les groupes de supporters afin d’améliorer encore l’expérience des jours de match pour chacun. »