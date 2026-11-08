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Des chants condamnables après un moment fou lors de FC Twente-Ajax

Twente vs Ajax
Twente
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Eredivisie

Le match entre le FC Twente et l’Ajax a été marqué dimanche après-midi par des chants visant l’arbitre Joey Kooij. Celui-ci a essuyé un torrent d’insultes à la 78e minute, après une intervention surprenante de la VAR qui a stoppé net une énorme occasion d’égaliser pour le FC Twente.

La scène s’est produite lorsque Sofyan Amrabat, entré en jeu pour l’Ajax, a perdu le ballon au profit de Ramiz Zerrouki dans sa propre surface de réparation. Le milieu du FC Twente semblait alors avoir une occasion en or d’inscrire le but du 2-2.

C’est précisément à ce moment que Kooij a décidé d’interrompre le jeu. Dennis Higler, chargé de la VAR, l’avait appelé à l’écran pour examiner une action survenue environ une demi-minute plus tôt.

Il s’agissait d’une main de Wout Weghorst sur un corner de l’Ajax. L’attaquant avait touché le ballon de la main, mais cette action avait été précédée d’une faute de Dies Janse.

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Le défenseur du FC Twente avait en effet poussé Weghorst, mettant l’attaquant en difficulté. Kooij a visionné les images et a pris tout son temps pour rendre sa décision.

Finalement, l’arbitre a décidé de ne pas accorder de penalty. La frustration était totale pour le FC Twente, puisque le coup de sifflet avait interrompu l’attaque prometteuse de Zerrouki.

Cette décision a provoqué une immense colère dans les tribunes de la Grolsch Veste. Les supporters du FC Twente ont alors massivement dirigé leur frustration contre Kooij. « Joey est un fils de pute », a-t-on entendu scander à tue-tête dans les tribunes.

Twente a ensuite tout de même pris un point face à l’Ajax grâce à un penalty discutable de Wout Weghorst. Après le match également, le public de Twente a massivement traité Kooij de « fils de pute ». L’arbitre a aussi essuyé un concert de sifflets nourri en quittant le terrain.

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