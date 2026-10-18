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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
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Des calculs compliqués pour Mourinho : qui remplacera Vinicius face à Séville ?

Real Madrid vs FC Séville
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J. Mourinho
Vinicius Junior
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Le joueur brésilien manquera 4 matches en Liga

Le Real Madrid reçoit Séville ce soir dans un climat qui laisse présager du changement, qu'il s'agisse de la composition d'équipe, après la révolte des joueurs les moins utilisés lors du match face à la Roma, ou du niveau de jeu et de l'image affichée sur le terrain, après une victoire importante en Ligue des champions (4-3) qui a redonné confiance à l'équipe, grâce à une remontée spectaculaire comme la Maison Blanche en a l'habitude dans sa compétition favorite.

Le Real Madrid dispute son premier match sans Vinicius Junior, suspendu pour 4 matches, au milieu des interrogations concernant le dispositif offensif de l'entraîneur José Mourinho.

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Une option se dégage, inattendue avant la rencontre face à la Roma, mais devenue plus crédible après la prestation remarquée d'Endrick : l'entraîneur étudie la possibilité de le relancer sur l'aile droite, après son match exceptionnel contre la formation italienne, selon le quotidien espagnol « Marca ».

Dans ce cas de figure, Kylian Mbappé resterait au cœur de l'attaque, et Diomande sur le flanc gauche, où il a également brillé mardi dernier, avec un Jude Bellingham légèrement repositionné plus bas. Cela signifierait un changement du trio offensif sur lequel le technicien portugais s'est appuyé pendant la majeure partie de la saison.

Mais Mourinho étudie aussi d'autres options, après l'entrée en seconde période d'Arda Güler face à la Roma, qui a prouvé qu'il méritait davantage de minutes. Il peut évoluer à un poste plus avancé pour compenser l'absence de Vinicius, ou prendre place au milieu de terrain aux côtés de Tchouaméni et Valverde.

Le match face à la Roma a soulevé quelques interrogations sur les choix de l'entraîneur. En conférence de presse, hier, Mourinho a affirmé que les joueurs entrés en seconde période méritaient de jouer, tout comme ceux qui avaient débuté la rencontre, en citant Diomande et Mbappé.

Quels que soient les choix de Mourinho, un faux pas n'est pas une option acceptable, d'autant que la prochaine journée verra se tenir le Clasico face à Barcelone au Camp Nou, avec un écart de points qui ne joue pas en faveur du Real Madrid. L'équipe est censée se battre pour le titre en Liga, et il serait difficile de justifier la poursuite de ses difficultés dans cette compétition.


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