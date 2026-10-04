Des buts incroyables à Porto, où le Portugal fait preuve de résilience face à la Norvège

Le Portugal a fait preuve de caractère dimanche face à la Norvège. Les Scandinaves ont pris l’avantage grâce à une frappe sensationnelle du défenseur central Kristoffer Ajer, mais un but tout aussi superbe de João Cancelo puis une réalisation de Gonçalo Ramos ont permis aux Portugais de l’emporter 2-1 à Porto.

Du côté du Portugal, le sélectionneur Jorge Jesus avait opté pour un système offensif en 4-1-3-2, avec Bruno Fernandes en faux ailier gauche. Cela signifiait que Rafael Leão, nouveau numéro 7 après le départ, temporaire ou non, de Cristiano Ronaldo, débutait sur le banc.

Côté norvégien, les stars Martin Ødegaard et Erling Braut Haaland étaient titulaires, et elles ont assisté à dix minutes de la pause à une somptueuse ouverture du score. Le défenseur de Brentford Ajer a contrôlé de la poitrine à l’entrée de la surface, laissé rebondir le ballon une fois, puis a décoché du droit une frappe dévastatrice dans le petit filet opposé : 0-1.

Malheureusement pour les Norvégiens, l’égalisation est tombée moins de deux minutes plus tard, et elle était elle aussi d’une grande beauté. Une longue touche de Nuno Mendes est arrivée juste à l’extérieur de la surface dans les pieds de Cancelo, qui a envoyé du droit une frappe puissante hors de portée d’Egil Selvik : 1-1.

Le Portugal a voulu poursuivre sur sa lancée après la pause, même si cela n’a pas toujours été très fluide, et la Norvège a laissé passer une belle occasion par l’intermédiaire de Haaland. L’entrée de Rúben Neves et Diogo Dalot n’a pas non plus apporté grand-chose au champion d’Europe 2016.

Le but est finalement tombé à dix minutes du terme. João Félix a été lancé en profondeur et a remis en retrait pour Ramos, qui n’a pas totalement bien touché le ballon mais l’a quand même poussé au fond à bout portant : 2-1.

Le Portugal a finalement terminé la rencontre à dix après les deux cartons jaunes reçus en peu de temps par l’ancien joueur de l’Ajax Francisco Conceição. Cette infériorité numérique est restée sans conséquence pour le Portugal, qui affiche un parcours parfait sur le plan sportif avec douze points en quatre matches durant cette trêve internationale.



