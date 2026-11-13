Partager Suivez GOAL sur Google

Hussein Labib, président du club de Zamalek, a dévoilé plusieurs révélations concernant les coulisses de sa gestion du club, reconnaissant l'existence d'erreurs dans la composition du conseil d'administration et admettant que ce dernier assume la responsabilité de nouvelles dettes approchant les 7 millions de dollars, malgré le remboursement d'une grande partie des engagements financiers dont il avait hérité au moment de sa prise de fonctions.

Publicité

Les aveux du président du club de Zamalek ne se sont pas limités à l'aspect financier, mais se sont étendus à son évaluation du bilan de son conseil, de ses choix passés et de certains dossiers épineux ayant suscité une large polémique au sein du club blanc.

Lors de son apparition sur la chaîne « ON Sport », Labib a abordé la crise d'Abdel Hamid Maâli, précisant que l'absence de traduction de la lettre de la Fédération internationale de football, la FIFA, n'était pas à l'origine de la crise, après que Zamalek eut déposé un recours contre la sanction, puis trouvé un accord de règlement à l'amiable avec le joueur et l'eut transmis au Tribunal arbitral du sport, en demandant la suspension de la sanction disciplinaire. Il a ajouté que le tribunal avait rejeté la demande malgré le règlement des sommes dues au joueur, affirmant que la question de la traduction n'était pas en jeu dans l'affaire.

Le président de Zamalek a révélé que la direction espérait l'annulation de la sanction d'interdiction d'enregistrement disciplinaire avant le prochain mercato hivernal, indiquant que le club déployait des efforts intensifs pour y parvenir, tandis que le Tribunal arbitral du sport n'a pas encore fixé de date pour l'examen de l'affaire, ce qui place les futures démarches de la direction face à un nouveau défi.

Dans son évaluation de son expérience de dirigeant, Labib a lâché un aveu marquant, affirmant que, s'il pouvait remonter le temps, il modifierait la composition des membres du conseil d'administration, en référence à des différends internes ayant affecté l'harmonie entre certains membres. Il a précisé qu'un ou trois membres n'étaient pas en bons termes avec le reste du conseil, avant d'attribuer au bilan de la direction une note ne dépassant pas 4 sur 10, un aveu qui reflète son insatisfaction totale à l'égard de cette expérience.

Publicité Publicité

À propos de ses moments les plus difficiles au sein du club, Labib a choisi l'épisode du retrait du terrain de Zamalek dans la ville du 6 Octobre, le considérant comme le pire jour qu'il ait vécu durant sa présidence. Il a également désigné Imam Ashour comme la plus grande perte parmi lui, Ahmed Sayed Zizo et Achraf Bencharki, rejetant dans le même temps l'idée d'un retour de Zizo dans l'équipe, et affirmant qu'il n'avait pas cherché à recruter un quelconque joueur d'Al Ahly en réponse au transfert du joueur vers le rival traditionnel.

Related Topics

7 millions de dollars : de nouvelles dettes à cause du conseil

Dans un aveu financier plus franc encore, Labib a reconnu que son conseil d'administration avait entraîné l'accumulation de dettes comprises entre 6 et 7 millions de dollars, expliquant que la direction avait hérité d'un club dans une situation financière extrêmement difficile, avec des engagements dépassant les deux milliards de livres, mais qu'elle avait réussi à rembourser près d'un milliard de livres. Il a souligné que Zamalek avait souffert de crises financières pendant de longues années, ce qui pousse la direction à chercher des solutions garantissant la stabilité et la pérennité pour le prochain conseil.

Le président de Zamalek a expliqué qu'une partie des nouvelles dettes était liée à des engagements contractuels et à des plans financiers qui ne se sont pas déroulés comme prévu, citant l'accord conclu avec le club de Bizerte sur le montant du transfert, fondé sur des recettes que le club attendait de recevoir du terrain d'Octobre, avant que le retrait de celui-ci ne vienne compliquer les comptes financiers. Il a ajouté que la direction n'avait pas encore obtenu les autorisations nécessaires pour l'acquisition d'un terrain au Cinquième Rassemblement, afin de compenser une partie des pertes.

Publicité

Labib a démenti toute ingérence de Mamdouh Abbas dans les décisions du conseil d'administration, expliquant que la relation reposait sur le dialogue et l'échange d'opinions en tant qu'amoureux de Zamalek, sans imposer la moindre décision au conseil. Il l'a également remercié pour ses importants dons financiers, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas de dettes dues par le club.

Labib a évoqué l'échec dans les sports en salle, l'attribuant à l'absence d'équipes, d'entraîneurs et d'un secteur des jeunes dignes de ce nom au moment où le conseil a pris ses fonctions, ainsi qu'à des erreurs dans le choix de certains entraîneurs et joueurs, mais il a affirmé que le club avait déjà entamé les démarches pour retrouver son rang dans ces disciplines. Sur le plan du football, il a qualifié de difficile le groupe de Zamalek dans les compétitions africaines, tout en affichant sa confiance dans la capacité de l'équipe à atteindre la finale.

Publicité

Derniers messages au sujet d'Al Ahly et de Zizo

Le président de Zamalek a indiqué que l'équipe avait besoin de renforcer l'entrejeu et les ailes, en plus de changer le style de jeu, précisant que Moatamed Gamal préférait disputer les entraînements en dehors du siège du club, une décision qui revient au directeur technique. Il a également affirmé qu'il était encore trop tôt pour parler des prochaines élections, et qu'aucun membre ne lui avait demandé conseil à ce sujet jusqu'à présent, mais qu'il annoncerait sa position sur les candidats à la présidence du club au moment opportun.

Labib a conclu ses déclarations en affirmant qu'il n'y avait aucune rupture dans la relation avec le conseil d'administration d'Al Ahly, insistant sur le fait qu'il ne souhaitait pas renouveler l'expérience du recrutement d'un joueur du club rouge, après avoir constaté que certains joueurs ayant transité entre les deux clubs n'avaient pas réussi leur nouvelle expérience. Entre son aveu des erreurs de composition du conseil, sa reconnaissance des nouvelles dettes et l'évaluation modeste de son bilan, les déclarations de Labib sont venues rouvrir le dossier du bilan de sa direction du Zamalek et de l'avenir du club pour la période à venir.