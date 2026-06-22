Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-TRAINING-SENAFP
Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Des avertissements alarmants »… Une grave crise menace le match Norvège-Sénégal à la Coupe du monde

Norvège vs Sénégal
Norvège
Sénégal
Coupe du monde
Norvège
Sénégal
É.-U.

Le match va-t-il se poursuivre ?

Le match Norvège-Sénégal, programmé mardi matin pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, est menacé par une crise majeure.

Selon le journal « Marca », les conditions météorologiques menacent le bon déroulement de la rencontre, une information confirmée au cours des dernières heures.

Elle précise que la Fédération internationale de football (FIFA) a été informée des alertes météorologiques faisant état d’un risque de coups de foudre.

Les comptes officiels des services d’urgence new-yorkais ont diffusé plusieurs alertes météo sur les réseaux sociaux, invitant les spectateurs à rester vigilants.

Voici le bulletin météo :

Coupe du monde
Norvège crest
Norvège
NOR
Sénégal crest
Sénégal
SEN

De la pluie est attendue à partir de 10 h et jusqu’en fin de soirée, avec 85 % de probabilités de précipitations sur l’ensemble de la ville.

Des pluies légères sont attendues jusqu’à midi, accompagnées d’orages isolés dans le nord de la ville.

 Des orages isolés traverseront la région métropolitaine entre 14 h et 19 h, avec un risque d’averses violentes entre 19 h et 22 h.

Les cumuls pourraient atteindre 1,25 à 2 pouces, voire 2,75 pouces par endroits.

Des pluies torrentielles, avec des intensités supérieures à 38 mm/h par endroits, risquent de provoquer des inondations soudaines.

Les rafales de sud-sud-est, attendues entre 10 et 15 km/h avec des pointes à 30 km/h cet après-midi, pourraient même atteindre 60 à 80 km/h dans les cellules les plus actives. Les températures resteront modérées.



Publicité