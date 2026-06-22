« Des avertissements alarmants »… Une grave crise menace le match Norvège-Sénégal à la Coupe du monde

Le match Norvège-Sénégal, programmé mardi matin pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, est menacé par une crise majeure.

Selon le journal « Marca », les conditions météorologiques menacent le bon déroulement de la rencontre, une information confirmée au cours des dernières heures.

Elle précise que la Fédération internationale de football (FIFA) a été informée des alertes météorologiques faisant état d’un risque de coups de foudre.

Les comptes officiels des services d’urgence new-yorkais ont diffusé plusieurs alertes météo sur les réseaux sociaux, invitant les spectateurs à rester vigilants.

Voici le bulletin météo :

De la pluie est attendue à partir de 10 h et jusqu’en fin de soirée, avec 85 % de probabilités de précipitations sur l’ensemble de la ville.

Des pluies légères sont attendues jusqu’à midi, accompagnées d’orages isolés dans le nord de la ville.

Des orages isolés traverseront la région métropolitaine entre 14 h et 19 h, avec un risque d’averses violentes entre 19 h et 22 h.

Les cumuls pourraient atteindre 1,25 à 2 pouces, voire 2,75 pouces par endroits.

Des pluies torrentielles, avec des intensités supérieures à 38 mm/h par endroits, risquent de provoquer des inondations soudaines.

Les rafales de sud-sud-est, attendues entre 10 et 15 km/h avec des pointes à 30 km/h cet après-midi, pourraient même atteindre 60 à 80 km/h dans les cellules les plus actives. Les températures resteront modérées.







