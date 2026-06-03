Dans le podcast « Wes & Raf », Wesley Sneijder se montre très critique à l’égard de Willem van Hanegem. L’ancien international garde un souvenir mitigé de l’Euro 2004, où il a fait ses débuts dans une grande compétition sous les ordres de Van Hanegem, alors entraîneur adjoint.

À l’époque, le meneur de jeu n’était pas un titulaire indiscutable aux yeux du sélectionneur Dick Advocaat. « Je n’entrais pas dans ses plans, et ça se voyait partout. J’en ai pris conscience à l’entraînement, et j’ai évidemment entendu des bruits. »

Le joueur le plus capé de l’histoire des Oranje (134 sélections) se souvient surtout d’une remarque de Van Hanegem à l’issue du premier match : « Il a parlé de moi avec Frank de Boer. “Il nous faut de la routine, pas Sneijder. Tout ça, c’est…” »

« Je lui suis tombé dessus, car j’apprécie la franchise et j’étais encore jeune, raconte Sneijder dans sa rétrospective de l’EURO 2004 au Portugal. “Tu as quelque chose contre moi ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Je le prends personnellement. Mais s’il y a un problème, il faut le dire. On en discutera.” »

Van Hanegem ne se doutait de rien. « Non, non, non. Ce n’est pas ça. J’ai dit à ce moment-là : alors c’est fini. Mais je préfère que tu me dises les choses en face. Et si, en tant qu’entraîneur adjoint, tu penses qu’on doit privilégier la routine au milieu de terrain, ce qui d’ailleurs ne fonctionnait pas toujours très bien. Alors tu dois le dire. Et ne pas aller en parler aux autres joueurs. Je n’aime pas ça. »

Il raconte aussi la balade du groupe : « Van Hanegem est venu vers moi. Je lui ai lancé : “Laisse tomber.” J’en avais assez. Je me disais : “Ça n’arrivera pas. Je ne jouerai pas une minute.” Je le savais. Contre la Lettonie, mon entrée en jeu a été un pur hasard. »

Rafael van der Vaart, lui, garde un souvenir différent de Van Hanegem : « Il était plutôt détendu. Je n’ai jamais rien remarqué. Mais quand on entend ça de la bouche de Wesley, on comprend bien sûr. C’était notre premier tournoi. Il faut s’habituer à tout, c’est énorme. C’est différent de ce qu’on vit en club. Il faut s’en rendre compte, en quelque sorte. »