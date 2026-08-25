Le carrousel des gardiens à l’Eintracht Francfort reprend sérieusement de la vitesse dans les jours qui précèdent le coup d’envoi de la Bundesliga. C’était au plus tard prévisible après la claque 0-7 subie lors du match amical contre Brentford, car l’entraîneur Adi Hütter a ensuite clairement fait savoir en interne qu’il ne voulait entamer la saison ni avec Kaua Santos ni avec Michael Zetterer comme numéro un, et Noah Atubolu, du SC Fribourg, est alors apparu comme le candidat privilégié de la SGE.

Contrairement à ce qu’avait récemment affirmé son agent, Zetterer se retrouve désormais bel et bien tout près d’un transfert à Leeds United. C’est ce que rapporte kicker. Selon le média, une visite de Zetterer à Leeds ce week-end aurait entraîné un changement d’avis. Le gardien de 31 ans pourrait désormais s’imaginer un départ en Premier League comme doublure de James Trafford. L’indemnité de transfert visée serait de cinq millions d’euros. C’est exactement la somme que Francfort avait versée à Werder Brême pour Zetterer seulement l’été dernier.

Le départ de Zetterer signifie-t-il désormais que la voie est libre pour Atubolu vers la métropole hessoise ? Pas tout à fait. Certes, le joueur de 24 ans resterait la solution privilégiée de l’Eintracht pour le poste de titulaire dans les buts cette saison, mais les négociations avec le SC Fribourg pourraient s’avérer compliquées.

Transfert de Noah Atubolu ? L’Eintracht Francfort regarde du côté des grands clubs européens

Selon kicker, il serait extrêmement improbable que l’Eintracht puisse, ou veuille, poser sur la table les au moins 15 millions d’euros réclamés pour Atubolu. Un modèle de transfert particulier a récemment été évoqué, dans lequel Atubolu prolongerait finalement son contrat à Fribourg avant de rejoindre ensuite la SGE sous forme de prêt, qui accepterait de son côté une obligation d’achat.

En raison de cette situation compliquée, les décideurs de l’Eintracht autour de Markus Krösche tourneraient désormais leur regard, à la recherche d’alternatives moins coûteuses, vers les bancs des remplaçants des grands clubs internationaux. Selon le média, le SSC Naples ainsi que des clubs londoniens non nommés seraient particulièrement dans le viseur.

À Naples, Vanja Milinkovic-Savic, recruté pour une grosse somme seulement la saison dernière, semble pour le moment avoir perdu son duel avec Alex Meret pour la place de titulaire dans les buts. Lors de l’ouverture de la saison, c’est en tout cas Meret, 29 ans, qui gardait les cages contre Gênes. À Arsenal, Kepa Arrizabalaga, autrefois le gardien le plus cher du monde, n’est que le numéro deux derrière David Raya. À Chelsea, Robert Sanchez est le numéro un et Mike Penders le numéro deux. À Tottenham, le routinier de 37 ans Martin Dubravka occupe le poste de doublure derrière Antonin Kinsky.

La SGE devra peut-être aussi se mettre en quête d’un numéro deux, car une saison sur le banc serait une année perdue pour Kaua Santos, qui n’a que 23 ans. « Si une porte devait encore s’ouvrir quelque part pour le Brésilien, cela pourrait déboucher sur un grand jeu de chaises musicales chez les gardiens », écrit kicker.

Une alternative à ce sujet pourrait alors aussi être Florian Kastenmeier, toujours actuellement sans club. L’ancien capitaine de Fortuna Düsseldorf a déjà reçu de nombreuses offres, qu’il a toutefois toutes refusées, notamment de Werder Brême, du Hertha Berlin ou de Hanovre 96. Reste à savoir si le joueur de 29 ans considérerait un rôle de remplaçant comme plus attractif qu’une place de titulaire à Berlin. Tout porte plutôt à croire que Kastenmeier souhaite partir à l’étranger, même si, à en croire certaines informations, les choses bougent actuellement assez peu de ce côté-là.

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