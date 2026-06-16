Des affrontements ont éclaté entre les supporters algériens et argentins à la veille de la rencontre très attendue

Tous les regards sont tournés vers le stade de Kansas City, aux États-Unis, où l’équipe nationale algérienne affrontera son homologue argentine le mercredi 17 juin, lors d’un match très attendu pour la tête du groupe J de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre, que des millions de personnes attendent avec impatience en Algérie et à l’étranger,

Selon le quotidien algérien El Watan, qui a intitulé sa page sportive « Les Verts affrontent les champions du monde », Dans les rues algériennes, l’enthousiasme atteint son paroxysme, tandis que le quotidien français L’Équipe évoque la « fin de l’âge d’or » du football algérien, soulignant l’ampleur du défi lancé à Vladimir Petković pour son premier Mondial depuis 2014.

La rencontre se tiendra dans une enceinte moderne de 73 000 places, dirigée par l’arbitre polonais Szymon Marciniak, dans une ambiance survoltée et des températures comprises entre 23 et 29 °C.

Kansas City et sa voisine Lawrence ont déjà accueilli un afflux de supporters algériens qui ont envahi les rues de drapeaux et de couleurs nationales, illustrant l’ampleur de l’attente autour de cette rencontre.

À Times Square, à New York, des échauffourées ont opposé les deux camps de supporters, obligeant les forces de l’ordre à intervenir pour rétablir le calme.

Les médias locaux ont appelé à « mener la véritable bataille sur le terrain et non dans les rues », rappelant l’importance de préserver l’esprit sportif avant cette rencontre très attendue.