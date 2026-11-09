Des affiches explosives en Coupe du Roi : Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Nassr face à des tests difficiles

La Fédération saoudienne de football a dévoilé les nouvelles dates des phases restantes de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour la saison 2026-2027, en fixant le calendrier des rencontres des huitièmes de finale, ainsi que les dates des quarts et des demi-finales, dans le cadre de la poursuite des compétitions du tournoi qui voit s'affronter 16 équipes dans une lutte acharnée pour continuer la route vers le titre.

Les matchs des huitièmes de finale se joueront les 11 et 12 janvier 2027. Ce tour verra des affiches attendues pour les clubs d'Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr et Al-Ittihad, dans des épreuves à élimination directe sans droit à l'erreur, tandis que les quarts de finale ont été fixés aux 1er et 2 février, et les demi-finales aux 4 et 5 mai de la même année.

Al-Ittihad se heurte à Al-Jubail et Al-Hilal affronte Al-Hazem

Les matchs des huitièmes de finale débuteront le lundi 11 janvier avec quatre rencontres : Al-Orobah affrontera Al-Akhdoud à 16h50 au stade de l'université d'Al-Jouf, et au même horaire Al-Jubail affrontera Al-Ittihad au stade Prince Abdulaziz bin Mossaed de la ville de Haïl.

À 20 heures, Al-Riyadh recevra Al-Feiha au stade Prince Faisal bin Fahd dans la capitale, tandis qu'Al-Hilal affrontera Al-Hazem au stade Kingdom Arena, dans une rencontre au cours de laquelle les deux équipes chercheront à décrocher leur billet pour les quarts de finale.

Al-Ahli face à Al-Ula et Al-Nassr se heurte à Al-Khulood

Les rencontres se poursuivront le mardi 12 janvier, lorsque Al-Taawoun affrontera Al-Wehda à 16h50 au stade du club Al-Taawoun dans la ville de Bouraïda, tandis qu'Al-Ahli se déplacera chez Al-Ula à 17h05 au stade Prince Mohammed bin Abdulaziz à Médine.

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Les huitièmes de finale se clôtureront par deux matchs à 20 heures : le premier opposera Al-Nassr à Al-Khulood au stade Al-Awwal Park à Riyad, tandis qu'Al-Qadisiyah affrontera Neom au stade Prince Mohammed bin Fahd dans la ville de Dammam, complétant ainsi la liste des qualifiés pour les quarts de finale.

Les quarts de finale en février et les demi-finales en mai

La Fédération saoudienne de football a fixé les 1er et 2 février 2027 comme dates des quarts de finale, les deux rencontres des demi-finales devant se jouer les 4 et 5 mai de la même année, sans changement par rapport à la date fixée précédemment.

Les clubs participants attendent avec impatience les rencontres des huitièmes de finale, les grandes équipes souhaitant poursuivre la course au titre, tandis que les autres formations aspirent à profiter du système à élimination directe pour réaliser de nouvelles surprises dans le tournoi.