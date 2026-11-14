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Le Portugal s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec le maillot numéro 7, longtemps associé à Cristiano Ronaldo, après avoir décidé de le confier à Carlos Forbs, l'ailier du Club Bruges belge, lors de la rencontre face au Danemark, samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des nations.

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Selon le journal portugais « Record », la Fédération portugaise de football a annoncé samedi l'adoption d'un nouveau design graphique pour le maillot numéro 7, en même temps que le match, une démarche visant à immortaliser l'héritage laissé par Ronaldo avec la sélection, ce numéro étant devenu partie intégrante de son identité footballistique au fil d'une carrière internationale qui s'est étendue sur plus de deux décennies.

La Fédération a précisé, dans son communiqué, que le maillot apparaîtra avec un design différent, tout en conservant le design précédent pour documenter le parcours de Ronaldo avec la sélection, soulignant que le numéro restera lié aux souvenirs, aux exploits et aux émotions que la star portugaise a façonnés sous les couleurs de son pays.

Le communiqué de la Fédération indique : « C'est une autre manière d'immortaliser la signification d'un numéro très spécial et de rendre hommage à l'héritage qu'il représente. Il y a des histoires, des souvenirs, des exploits et des émotions qui resteront à jamais associés à Cristiano Ronaldo. »

La Fédération a ajouté que le nouveau design portera la même essence et la même fierté, malgré sa forme différente, tandis que le design précédent demeurera le témoin d'un parcours qu'elle a décrit comme une histoire qui ne sera jamais oubliée.

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Carlos Forbs porte le numéro à titre provisoire

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Sur le plan sportif, Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a arrêté son choix en attribuant le maillot numéro 7 à Carlos Forbs lors de la confrontation face au Danemark, ce dernier devenant ainsi le premier à le porter après la fin de la carrière internationale de Ronaldo.

Mais le fait que Forbs ait obtenu le numéro ne signifie pas qu'il le conservera de manière permanente, les pronostics indiquant que Rafael Leão, l'ailier du Milan AC, est le candidat le plus en vue pour succéder à Ronaldo et le porter lors de la prochaine étape, selon ce qu'a rapporté le journal portugais « A Bola ».

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Le choix de Forbs à l'heure actuelle s'explique par l'absence de Leão lors des deux matchs actuels de la sélection portugaise en raison d'une blessure, ce qui l'a privé de rejoindre la liste et d'avoir l'occasion de porter le numéro associé à l'une des plus grandes stars de l'histoire de son pays.

Les règlements de la Ligue des nations de l'UEFA jouent eux aussi un rôle dans ce choix, puisqu'ils obligent les sélections participantes à attribuer à leurs joueurs des numéros allant de 1 à 23, ce qui rend nécessaire l'attribution du numéro 7 à l'un des éléments de la liste actuelle, même en l'absence du candidat le plus en vue pour le porter de façon permanente.

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Ainsi, Forbs obtient l'occasion de se présenter avec le célèbre numéro face au Danemark, tandis que l'avenir du maillot à long terme reste ouvert, dans l'attente du retour de Leão et de la possibilité qu'il assume cette mission en tant que successeur de Ronaldo.

La fin de l'ère Ronaldo et le début d'une nouvelle histoire

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Ronaldo avait mis un terme à sa carrière internationale au début du mois de novembre, après 23 années passées sous le maillot de la sélection du Portugal, tournant ainsi une page exceptionnelle au cours de laquelle ses exploits ont été associés au numéro 7, devenu une marque de référence dans l'histoire de la sélection.

Pour les supporters portugais, ce numéro n'était pas un simple choix au dos du maillot, mais il a été lié à de longues années de participations, d'exploits et de moments que Ronaldo a façonnés, au point qu'il est devenu difficile de dissocier l'identité de la star portugaise et le numéro qu'il a porté tout au long de sa carrière.

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De là, la décision de la Fédération portugaise de changer le design tout en conservant la version précédente apparaît comme une tentative de conjuguer deux étapes : la première immortalise ce qu'a apporté Ronaldo, et la seconde ouvre la voie à une nouvelle génération pour porter le numéro et poursuivre le parcours de la sélection.