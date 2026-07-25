Des actes et non des paroles : Zamalek obtient sa licence pour participer à la Ligue des champions d'Afrique

Le club égyptien du Zamalek a annoncé, samedi soir, avoir obtenu officiellement sa licence de participation à la Ligue des champions d'Afrique.

Le Zamalek se prépare à disputer la Ligue des champions d'Afrique, après avoir été sacré champion du championnat égyptien de première division lors de la saison écoulée.

Le Zamalek a publié un communiqué sur son compte du réseau social X, intitulé « L'homologation de la licence de participation du Zamalek à la Ligue des champions, une réponse aux sceptiques : ce sont les actes qui comptent, et non les paroles ».

Le communiqué a précisé que la Confédération africaine de football a homologué l'obtention par le Zamalek de la licence de participation à la Ligue des champions, après que le club a rempli l'ensemble des conditions et exigences.

Le communiqué poursuit : « Le Zamalek a soumis tous les documents et pièces requis à la commission des licences des clubs, présidée par le conseiller Mahmoud Abdine, qui a examiné l'intégralité du dossier conformément aux règlements en vigueur. »

Il a souligné que la commission des licences a traité le dossier en toute neutralité et transparence, et a appliqué l'ensemble des procédures sans aucune complaisance.

Le communiqué du Zamalek a insisté sur le fait que l'obtention de la licence africaine constitue une réponse aux sceptiques, affirmant que le club a gardé le silence tout au long de la période écoulée et a préféré travailler dans le calme, loin de la polémique, jusqu'à l'achèvement de toutes les procédures et la confirmation de la régularité de sa situation.

Le communiqué conclut : « L'essentiel, au bout du compte, ce sont les actes et non les paroles, et l'objectif a toujours été de clôturer le dossier d'une manière digne du nom et de l'histoire du Zamalek. »