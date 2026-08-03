Dans son élégant costume bleu et avec un large sourire, Edin Dzeko a quitté les bureaux de Schalke sous un soleil de plomb à 35 degrés en plein milieu de journée, tandis qu’un jeune fan a décroché la première photo après sa signature, vêtu du nouveau maillot domicile. Mais avant que Schalke 04 puisse officialiser dans l’après-midi la prolongation de la star bosnienne de l’attaque jusqu’en 2027, quelques rendez-vous internes figuraient encore au programme, dont la photo d’équipe pour la nouvelle saison.

Et plus généralement, l’activité battait son plein autour du Berger Feld au début de la semaine. Un deal a été bouclé, un autre a capoté dans les tout derniers mètres. Dans le même temps, le mondialiste Nikola Katic travaillait activement à son retour au Medicos, tandis que Robin Gosens et Dejan Ljubicic doivent pour l’instant observer une pause en raison de blessures.

Dzeko, lui, est de nouveau au top physiquement après sa blessure à l’épaule, qui l’avait en partie freiné dans le sprint final de la saison ainsi qu’à la Coupe du monde, et après l’élimination de la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale (0-2 contre les États-Unis), il est prêt à faire à nouveau sensation dans l’élite du football allemand, 15 ans après sa dernière apparition en Bundesliga avec le VfL Wolfsburg.

« La montée en Bundesliga fait partie des moments forts de ma carrière. C’était exceptionnel », a déclaré Dzeko après sa prolongation de contrat : « J’ai encore faim. Et je veux aussi aider notre équipe en Bundesliga. »

Le directeur sportif Frank Baumann lui a rendu visite pendant ses vacances, l’entraîneur Miron Muslic, le capitaine Kenan Karaman ou encore son coéquipier en sélection bosnienne Katic ont échangé des messages et téléphoné avec Dzeko. Et la recrue Gosens, qui connaît Dzeko pour avoir évolué avec lui à Florence et à Milan, s’était publiquement enthousiasmé : « Edin est une personne formidable, un grand footballeur. C’est mon souhait personnel que cela se fasse. »

Jesper Lindström était déjà à Gelsenkirchen

Mais il ne devrait provisoirement pas y avoir de présence commune sur le terrain, Gosens s’étant blessé à la cuisse ce week-end lors du match amical à Kassel (5-0). Schalke n’a donné aucune indication sur la durée exacte de son indisponibilité, tandis que Bild a évoqué plusieurs semaines. Le meneur de jeu Dejan Ljubicic, qui avait quitté le terrain en boitant samedi en seconde période, n’aurait souffert que d’une « petite blessure au mollet » et ne suspendra l’entraînement que temporairement. Katic doit reprendre l’entraînement collectif mardi, en même temps que Dzeko.

La première agitation s’était déjà propagée plus tôt dans la nuit. Bild avait d’abord rapporté que le transfert de l’ex-joueur de Francfort Jesper Lindström, qui se trouvait déjà à Gelsenkirchen depuis le week-end, avait capoté. Plus tard, Sky a également annoncé que les négociations avec le SSC Naples avaient échoué, après que les Italiens ne se sont à plusieurs reprises pas tenus aux accords verbaux. Le point de discorde concernait notamment la présence, dans le prêt, d’une option d’achat ou d’une obligation d’achat.

Muslic dispose encore de trois semaines pleines d’entraînement et de deux tests très relevés avant le premier match officiel, en Coupe d’Allemagne, sur le terrain du pensionnaire de Regionalliga Hallischer FC. Dans le cadre du « Schalke-Tach », S04 reçoit samedi l’équipe italienne de premier plan de l’Atalanta Bergame, et une semaine plus tard, l’armada de stars du Real Madrid honorera de sa présence le 25e anniversaire de la Veltins-Arena.