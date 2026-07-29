Selon Sky et Bild, Dzeko doit passer sa visite médicale dimanche et lundi, puis signer un contrat jusqu’en 2027. L’attaquant bosnien de Bosnie-Herzégovine, âgé de 40 ans et actuellement sans club, a déjà joué pour Schalke lors de la seconde moitié de la saison dernière, après avoir été libéré de l’AC Florence à sa propre demande. Avec neuf contributions décisives, il a grandement participé à la montée en Bundesliga. Ensuite, l’avenir de Dzeko est d’abord resté en suspens en raison de questions financières. Une fin de carrière de l’ancien joueur vedette a également été envisagée après sa participation à la Coupe du monde.

Le déblocage désormais acté a sans doute aussi été favorisé par la signature de Maximilian Wöber. L’Autrichien de 28 ans est arrivé libre en provenance de Leeds United, ce qui a permis à Schalke de pourvoir à moindre coût le poste vacant en défense et de disposer ainsi d’une plus grande marge de manœuvre financière.

Dzeko devrait faire partie des plus gros salaires, avec une rémunération annuelle d’environ 900 000 euros, qui peut grimper jusqu’à 1,3 million d’euros avec les bonus. Kenan Karaman et Robin Gosens, arrivé en prêt de Florence, évoluent également dans cette catégorie.

Jesper Lindström doit arriver en prêt en provenance de Naples

Outre Dzeko, un deuxième transfert devrait encore être conclu dans les prochains jours : Jesper Lindström doit arriver en prêt de la SSC Naples. Schalke aurait déjà trouvé un accord avec lui aussi, seuls les derniers détails entre les clubs restant à régler. Une obligation d’achat ou une option d’achat pourrait être intégrée au prêt. Le contrat de l’ailier droit danois de 26 ans à Naples court encore jusqu’en 2028.

Lindström s’était autrefois mis en évidence à l’Eintracht Francfort, où il était titulaire lors du sacre en Ligue Europa en 2022. En 2023, il a rejoint Naples pour 30 millions d’euros, mais n’y a pas répondu aux grandes attentes. La saison dernière, Lindström a joué en prêt pour le VfL Wolfsburg. En 15 apparitions, il est resté sans contribution décisive et a été relégué avec les Loups.