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L'Uruguay est devenu une éternelle bête noire pour l'Arabie saoudite en Coupe du monde, toutes catégories confondues, aussi bien chez les A que chez les U17.

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La sélection saoudienne des moins de 17 ans s'est inclinée 2-3 face à son homologue uruguayenne, ce jeudi, au stade de l'Aspire Zone, à Doha, la capitale qatarie, lors de la première journée du groupe D de la Coupe du monde U17.

Défaite des U17 : le début de la fin ?

La défaite est intervenue au terme d'un scénario haletant. L'Arabie saoudite a mené à deux reprises, mais la formation sud-américaine est revenue à chaque fois dans le match, avant d'inscrire le but de la victoire à quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

Le problème, c'est que l'Arabie saoudite tenait la victoire, mais des erreurs individuelles étonnantes, notamment de son gardien Abdullah Al-Mas, ont fait basculer le match.

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Sur le premier but, la frappe de Pablo Barreiro arrive dans les mains d'Al-Mas, mais celui-ci tente de la capter de manière curieuse : le ballon lui échappe et termine au fond des filets, une minute seulement avant la pause.

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Quant au troisième but, fatal, il est venu d'une frappe de très loin de Facundo Rodríguez. Al-Mas pouvait la bloquer, ou du moins la repousser, mais il s'est montré une nouvelle fois maladroit et le ballon a fini dans les filets.

Cette défaite complique la situation de l'Arabie saoudite dans le groupe D : elle pointe à la troisième place sans le moindre point, devant Haïti, quatrième, à la seule différence de buts.

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En cas de revers lors du prochain match face à la France, la qualification des U17 saoudiens deviendrait très compromise, et les regrets seraient alors immenses au sujet de ce match contre l'Uruguay, qu'ils avaient largement les moyens de gagner.

Le scénario du Mondial 2026 se répète

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Ces regrets, c'est précisément ce qu'a connu la sélection A saoudienne, incapable de conserver son avantage face à ce même Uruguay, lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Lors de ce match, disputé le 16 juin dernier, l'Arabie saoudite a mené grâce à un but d'Abdulelah Al-Amri à la 41e minute, mais l'entraîneur grec Georgios Donis a opté pour un repli total en seconde période, abandonnant complètement le ballon à la formation sud-américaine, qui a pressé avec toutes ses lignes pour arracher l'égalisation.

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Sous l'effet de cette pression énorme et du net recul saoudien, Maximiliano Araújo a fini par égaliser pour l'Uruguay à dix minutes de la fin, après une série d'arrêts du gardien international Mohammed Al-Owais.

Si ce nul a d'abord semblé positif, il a ensuite coûté à l'Arabie saoudite sa place dans le Mondial. Battue comme prévu 4-0 par l'Espagne lors de la deuxième journée, elle a abordé le match contre le Cap-Vert avec l'obligation de gagner pour se qualifier parmi les meilleurs troisièmes.

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Face à l'énorme pression psychologique et contrainte de jouer pour un seul résultat, l'Arabie saoudite n'a pas réussi à franchir l'obstacle cap-verdien et a dû se contenter d'un nul vierge, quittant le Mondial dès la phase de groupes, à la dernière place du groupe H avec seulement deux points.

C'est exactement ce scénario que redoute la sélection saoudienne des moins de 17 ans dans ce Mondial U17, puisqu'une défaite est attendue face à la France, ce qui l'obligerait à gagner, et rien d'autre, lors du troisième match contre Haïti.

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Mondial 2018 : le début de la malédiction

La malédiction uruguayenne remonte à environ huit ans, lorsque l'Arabie saoudite a affronté l'Uruguay pour la première fois en match officiel, lors de la Coupe du monde 2018 organisée en Russie.

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Le match s'est disputé lors de la deuxième journée de la phase de groupes, après la lourde défaite 5-0 de l'Arabie saoudite face à la Russie en ouverture, tandis que l'Uruguay s'était imposé 1-0 contre l'Égypte.

L'Arabie saoudite a abordé la rencontre avec l'objectif de ne pas perdre afin de préserver ses chances de qualification pour les huitièmes de finale, mais elle a échoué : Luis Suárez a inscrit l'unique but de la partie à la 23e minute.

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À cause de cette défaite, l'Arabie saoudite a quitté la Coupe du monde 2018 dès la phase de groupes, malgré sa victoire 2-1 contre l'Égypte lors du troisième match, terminant à la troisième place avec 3 points.